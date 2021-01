Napi adatok: megragadt száz fölött az új halálozások száma

2907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 337 743-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a kormány koronavírus oldala.

Az előző napi 3068 idei csúcs volt az új fertőzöttek tekintetében, most ehhez közel van a napi adat. Előtte legutóbb december 24-én volt háromezer fölött az új fertőzöttek száma (3292).

Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 440-re emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, összesen 186 449 fő. Az aktív fertőzöttek száma 140 854 fő.

5297 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 90-nel kevesebbet, mint egy napja. Közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen, számuk öttel nőtt a legutóbbi adatszolgáltatás óta. Forrás: koronavirus.gov.hu

A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentése értelmében február 1-ig érvényben is maradnak, valamint a középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Nyitókép: MTI/Vajda János