Jövő hét elejére lehet meg a háziorvosi oltópontok listája

A koronavírus elleni védőoltások esetében hasonló mód kell eljárni, mint a járvány első szakaszában a védekezéssel, alkalmazkodva és rugalmasan igazítva azt a szükségekhez és a lehetőségekhez – hívta föl a figyelmet Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Ennek megfelelően a vakcinázás szimbolikus adagokkal szimbolikus intézményekben kezdődött, és lépcsőről lépcsőre bővült a kórházak köre, így mára már szinte valamennyi, fekvőbeteg-ellátást végző intézményben oltanak. A következő állomást a járóbeteg-ellátást végző helyek, illetve a háziorvosi praxisok jelenthetik, amik alkalmasak oltóhelynek.

Az államtitkár megjegyezte,

a háziorvosi rendelők számára nem idegen a feladat, hiszen minden évben ott történik az influenza elleni védőoltások beadásának jelentős többsége.

Emiatt adta magát, hogy áttekintsék, hogy a rendelők alkalmasak-e az oltópontként való működésre, illetve, hogy milyen kapacitást bírnak el. Figyelembe véve azt a fontos szempontot is, hogy a koronavírus elleni védőoltás estében az oltott személynek fél órán át a helyszínen kell maradnia megfigyelés céljából, hogy nem alakul-e ki esetében allergiássá vagy egyéb reakció.

Horváth Ildikó kiemelte, fontos szempont, annak ismeretében, hogy hány millió ember kellene beoltani, legalábbis ildomos lenne, hogy kiderüljön, a háziorvosi rendelők ebből mekkora hányadot, milyen időpontokban tudnak vállalni. Ugyanis

a múlt év őszi kapacitásokat, amikor 1,4 millió embert oltottak be influenza ellen, legalább a duplájára kellene emelni.

Az, hogy a korábban megfogalmazott mintegy ötezer háziorvosi oltópont teljesül-e, egyelőre még nem tudható, a kész elemzés jövő hét elejére készülhet el. Így akkor lehet majd továbbgondolni azt is, hogy ahol erre nem lesz lehetőség, milyen más alternatíva jöhet szóba az adott térségben. Horváth Ildikó ugyanakkor hozzátette: az országos kollegiális háziorvosi vezető és a megyei hálózat eddig is kiváló szervezőmunkát végezett a pandémia során, és bízik abban, hogy az oltásban is szoros együttműködés tud majd kialakulni a kórházak és a rendelők között.

