Új fekvőbeteg-szolgáltatásokkal jubilál a 20 éves Budai Egészségközpont (x)

A Budai Egészségközpont üzemelteti az Országos Gerincgyógyászati Központot, amely évtizedek óta a magyarországi mozgásszervi gyógyászat megkerülhetetlen szakmai műhelye: a kórházban a gerincgyógyászat teljes spektruma mellett sport- és ortopédiai sebészeti szolgáltatások is elérhetők. A magas szintű ellátásról nemzetközileg elismert szakembergárda gondoskodik, amelynek munkáját világszínvonalú diagnosztikai és műtéti eszközpark segíti. A páciensek biztonságát a teljes körű diagnosztikai osztály (ultrahang, digitális röntgen, MRI és CT, DEXA, endoszkópia, bronchoscopia), a 18 ágyon működő intenzív osztály, illetve a legmodernebb technológiákat alkalmazó aneszteziológiai tevékenység garantálja.

Ez a rendkívül stabil szakmai és infrastrukturális háttér teszi lehetővé, hogy a kórház újabb szakterületekkel bővíthette a fekvőbeteg-ellátások körét. A Budai Egészségközpont több százezres járóbeteg-ügyfélkörének gondozása során felmerült igények alapján született döntés arról, milyen irányban történjenek a bővítések.

Az új urológiai osztályon 11 szakorvos végzi a folyamatos, biztonságos fekvőbeteg-ellátást. A szolgáltatási spektrum a szűréstől a teljes körű diagnosztikán és ambuláns beavatkozásokon át a műtéti ellátásig és a páciensek utókezeléséig terjed. A legmodernebb felszereltséggel rendelkező laparoszkópiás torony lehetővé teszi az endourológiai beavatkozások és a radikális urológiai műtétek elvégzését is. Magyarországon az elsők között végeznek MR-fúziós ultrahangvezérelt prosztatabiopsziát, a nemzetközi orvostechnika legmodernebb készülékével. Ezzel az eljárással nemcsak a prosztatarák szűrése válik teljessé, de jelentősen csökken a fertőzések kockázata is, ami hatalmas előrelépés az egyéb (hagyományos) szövetnyerési technikákkal szemben. A vizsgálatot egy új, 3 Tesla térerejű, nagy teljesítményű MR-berendezéssel végzik, a szakmai munkát a BEK-ben főállásban dolgozó, nemzetközileg elismert szakértő irányítja. A professzionális csapat és a modern infrastruktúra lehetőséget ad a magas kockázatú esetek ellátására is.

A főállású specialistákkal működő belgyógyászati osztály fő profiljai a gasztroenterológiai, az endokrinológiai, a kardiovaszkuláris és a pulmonológiai betegségek lesznek. A modern képalkotó diagnosztikai eszközök egész sora segíti a szakemberek munkáját, a kórház teljes körű laboratóriumi kapcsolatrendszere pedig átnyúlik a határokon: bármely szakmai kérdésben hozzáférésük van a kor legnevesebb speciális intézeteihez, Európában és Amerikában egyaránt. Kiemelten jó kórházi körülmények mellett zajlik a páciensek ellátása (többek között: bonyolult, összetett kivizsgálások, gasztroenterológiai gyulladások kezelése, vércukor- és vérnyomásértékek beállítása, szívritmuszavarok definitív diagnózisa és kezelésének beállítása stb.). A kórházi dietetika saját konyhája nagy hírű séfjeinek kreativitására támaszkodik. A baleseti sebészeti tevékenység január folyamán indult el. A fő profil a zárt végtagsérülések ellátása (rándulás, ficam, zúzódás, repedés, törés), de szakmai partnereiktől és a biztosítók betegirányítóitól más jellegű sérüléssel is fogadják a pácienseket. Mind az azonnali diagnosztikát, mind a speciális ellátásokat a központ nagynevű specialistái biztosítják. Az intézet a páciensek számára rehabilitációs lehetőséget és konzervatív terápiát is nyújt.

Az általános sebészet már 12 szakorvossal működik, és a hasi sebészet minden ágára kiterjed. Korszerű endoszkópos műszerpark, minimálinvazív műtéti lehetőségek állnak a betegek rendelkezésére. Természetesen lehetőség van a műtét utáni gondozásra, illetve hosszabb távú gyógyító folyamatok elérésére is.

A magán fekvőbeteg-ellátás fontos részét képezi az ortopédiai osztályon nemzetközi szinten zajló ízületi protézisellátás és a legmodernebb technikákat alkalmazó sportsebészet csakúgy, mint a kézsebészeti részleg tevékenysége.

A betegellátás megszervezése minden szakterületen a Budai Egészségközpontra jellemző gondossággal történik. A minőségi szemlélet – a magán járóbeteg-ellátásban megszokott módon – nemcsak az orvosi munkát, hanem a teljes folyamatot meghatározza a bejelentkezéstől a tájékoztatáson, a higiénén és étkeztetésen át a betegjogok teljes körű tiszteletéig. A betegek biztonságát és az ellátás színvonalát standardizált minőségirányítási rendszer garantálja.

A fekvőbeteg-ellátás koordinálására dedikált ügyfélszolgálati osztály áll rendelkezésre. Pácienskoordinátorok biztosítják a gyors, gördülékeny ügyféltájékoztatást, a műtéti betegút teljes körű szervezését, de igény esetén segítenek a magánbiztosítói finanszírozások ügyintézésében, speciális igények, egyedi ajánlatok kidolgozásában is.

Nyitókép: benedek sas