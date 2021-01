Láng Zsolt szerint megint csökönyösen járja a főpolgármester a saját útját

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. csaknem egyharmadával csökkentette az utcai hulladékgyűjtők számát. A létszámfelettinek ítélt zöld szemetesek begyűjtését már meg is kezdték a cég munkatársai. A szemeteseket jószerivel csak ott hagyták meg, ahová az FKF más miatt is kijár, így például a busz és villamosmegállókban.

Láng Zsolt a fentiekre reagálva az InfoRádiónak úgy fogalmazott, hogy minden olyan lépést, amely a jelenlegi időszakban a komfortérzetet csökkenti, minden olyan intézkedést, ami a budapestieknek az adófizetői forintjaikért kapott szolgáltatásait csökkenti, rossz lépésnek és téves válságkezelésnek tart a fővárosi vezetés részéről. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője azt is felrótta Karácsony Gergely főpolgármesternek, hogy az ügyben sem az ellenzék, sem pedig a budapestiek véleményét nem kérte ki, holott korábban azt ígérte, mindenről konzultálni fog. Hogy egyetértenek-e azzal, hogy az összegek racionalizálásának az első lépése valóban az-e, hogy visszavesznek az alapellátásokból.

„Rossz lépés, indokololotlan, nem is volt senkivel egyeztetve, és megint csökönyösen járja a főpolgármester a saját útját”

– foglalta össze Láng Zsolt.

Hozzátette: az elmúlt időszakban számtalan ügy kapcsán az volt látható, hogy a városvezetés hozzáállása miatt a fővárosi szolgáltatások és működések többe kerülnek, példaként említve a Lánchíd vagy a 3-as metró felújítását, amelyek esetében milliárdok mennek el feleslegesen, mint ahogyan a korábbi vezetés alkalmával be lettek tervezve.

Strukturálisan nézve a helyezetet – folytatta a politikus –: adott egy gazdasági válság a Covid-járvány miatt, és ebben a politikai és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt össze kellene fognia, hogy minél előbb átlendüljön rajta az ország. Mindebben Budapest pedig kiemelkedő szerepet kap, hiszen az idegneforgalom és a turizmus a fővárosban egy húzóágazat, ami jelenleg komoly bajban van. Ezért szerinte az említett ágazatokat érő megszorítások, valamint a szolgáltatások színvonalának csökkentése helyett inkább bizonyos nagyobb beruházásokat kellene eltolni egy-két évvel, amelyek már amúgy régóta váratnak magukra. Bár egy felújított közterlüelt szép és örömteli részét képezheti egy arra járó embernek, de ha a szemetesek egyharmada eltűnik, az a mindennapjaink komfortérzetét és egész Budapest tisztaságát fogja rombolni.

