Lehet síelni Magyarországon most is – ezekkel a feltételekkel

Jelenleg csak az Eplényi Síaréna üzemel Magyarországon, ráadásul naponta legfeljebb 1500 vendéget tud fogadni a létesítmény a koronavírus-járvány közepette – tájékoztatta az InfoRádiót Bátor Balázs marketingvezető.

"Mivel

mi tudtunk egyedül nyitva lenni a havas pályák közül, az emberek, más választásuk nem lévén, megtaláltak minket,

aminek nagyon örültünk. Alapvetően fennakadások nélkül tudtuk kezelni a tömeget. De be kellett vezetnünk limitet" – ecsetelte az ünnepi időszak tapasztalatait Bátor Balázs.

A maximális síelőszám bevezetése mellett egyéb intézkedéseket is hoztak, egyéb látogatókat és szánkózókat sem engednek a pályarendszer közelébe, továbbá kötelező a maszkviselés, megkövetelik a védőtávolság betartását, extra kézfertőtlenítő pontok vannak, illetve a kölcsönzőben is kétszer fertőtlenítenek minden felszerelést – visszavételkor és kiadáskor is.

"A nyitva lévő vendéglátó-ipari egységben tilos elfogyasztani az ételt,

hanem ki kell menni a vendégeknek a parkolóba fogyasztani. És még egy nagyon fontos dolog: a 4 üléses felvonónál a maszkot és a kesztyűt nem szabad levenni, bár ez akkora gondot nem okoz egy sípályán" – sorolta.

Jellemzően a teljes síelőtársadalom megjelenik Eplényben, és sokan jönnek újként, hiszen külföldre sem igen lehet menni, Bátor Balázs szerint a látogatók elégedettek velük.

Nehéz kérdésnek nevezte, hogy milyen lesz a téli szezon, de reméli, megszűnnek a korlátozások, és az igazi tél is hamarosan megjön, e két körülmény pedig "kifejezetten jó" szezont ígérhet. Mátraszentistván A mátraszentistváni sípálya zárva van, mert a hódombok jelenleg alkalmatlanok sportolásra, és balesetveszélyesek - mondta az InfoRádiónak a sípark szóvivője, Erbeszkorn Tamás. Amikor megnyithat a pálya, a jegyeket és a bérleteket online lehet majd megvásárolni.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba