Karácsonyi ölelés: nem ajánlott, de van, hogy muszáj

Goschi Gabriella egyetért azzal, hogy minden felhívás, ajánlás a mostani és hasonló súlyos időszakokban nagyon fontos, ráirányítva a figyelmet arra, hogyan cselekszünk helyesen. Ugyanakkor fontosnak tartaná azt is kiemelni, hogy ajánlásról van szó, mert a kritikus időszakokban épp az a lényeg, hogy megtaláljuk azokat a válaszokat a mindennapi életünkben az apró-cseprő kérdésekre, amelyekben önazonosak vagyunk, és amelyekben a másikat óvva tudunk a leghitelesebben cselekedni. Jelen esetben érvényes ez arra is, hogy a meghitt időszakban a szeretteinkkel hogyan tudunk érintkezni.

Meglátása szerint a lényeg a tudatosság, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk a kérdéshez, és hogy leginkább az idősebb korosztály védelmében hogyan tudunk megjelenni az ünnepekkor, hogy az jó legyen. Nem csak a biológiai egészség értelmében – hangsúlyozta a klinikai szakpszichológus –, hiszen épp annyira fontos a lelki egyensúly. Tudniillik, az, hogy az érzelmeinkkel egyensúlyban vagyunk, immunerősítő hatású is.

Ezért kiemelten fontos, ha már mi magunk is számot vetettünk azzal, hogyan szeretnénk az ünnepeket megélni, beszélgessünk az idősebb szeretteinkkel, hogy ők, főként az életük utolsó időszakában hogyan akarják megélni a meghitt pillanatokat. Igenis, lehetnek saját válaszaik ezekre a kérdésekre, és nem biztos, hogy ők épp a távolságtartást vagy az ölelésmentes karácsonyt óhajtják. Hiszen a szeretet megnyilvánulásához ezek is szorosan hozzátartoznak. És lehet, hogy

valaki inkább választja azt, hogy megöleli az unokáját, mert számára az sokkal fontosabb,

mint az, hogy fél a vírus okozta veszélyektől – ismételte meg Goschi Gabreiella.

Természetesen az arany középút az élet minden területére igaz, és a pandémiás helyzet is ezeket a középutakat igényli, mert az egészség védelme – testi és lelki értelemben is – arról szól, hogy az egyik irányba se lengjünk ki. Ugyanakkor nem árt tisztában lenni – emlékeztetett a szakember –, hogy a legalapvetőbb szeretetmegnyilvánulások, egészen a csecsemőkortól mind az érintéssel és öleléssel kapcsolatosak, ezeknek hihetetlen gyógyító erejük tud lenni. Főként az idős szeretteinknél, akiknél sokszor az élet értelmét is jelentheti az unoka ölelése vagy egy csecsemő kézben tartása. Goschi Gabreiella tehát úgy gondolja, ugyanolyan fontos, hogy ezek a gesztusok meg tudjanak maradni, természetesen akkor, ha ebben mind a két fél egyetért.

