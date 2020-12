Vakcinaoldal: nagy a zavar, sok a kérdőjel a regisztráció körül

A szakembereket is összezavarta a kormány vakcinainformációs oldalának hétfő éjszakai indítása. Szakmailag nem sok értelmét látják annak, hogy itt rengeteg érzékeny adat megadásával lehet jelentkezni a majdani koronavírus-elleni vakcina oltásra, de a honlap maga is csak igényfelmérést ígér – írja a Népszava. Aki nem elég figyelmes, abba is beleegyezését adja a portálon, hogy személyes adatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda hosszú távon kezelje és őt különféle üzenetekkel „bombázza”.

A lap úgy folytatja, hogy a szakemberek értetlenségét csak tovább növelte a tiszti főorvos, amikor kedden egy újságírói kérdésre azt mondta: hogy „nem választhatjuk meg, hogy melyik vakcinát adatjuk be magunknak.” Mivel ez szöges ellentétben áll Orbán Viktor miniszterelnök több korábbi ígéretével. Estére azonban az operatív törzs kiadott egy közleményt, miszerint remélik, hogy tavasszal több engedélyezett vakcina is lesz Magyarországon, ami között már választani is lehet (a közlemény címe, hogy Már megint álhírt terjeszt a 444, holott az Infostart és más oldalak is úgy értelmezték a tiszti főorvos szavait, ahogy laptársunk).

Közben a 444.hu szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy aki bejelentkezik az ingyenes oltásra, az egyúttal automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda gyűjtse össze, majd továbbítsa a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), hogy aztán ez az állami szerv intézze az oltások előkészítését. Illetve aki a kormányzati portálon bekattintja, hogy későbbi kapcsolattartásra is vágyik, annak az adatkezelője az az Idomsoft nevű cég lesz, ami a választási rendszer szoftverét is üzemelteti.

Az oltásokkal szembeni bizalom a járvány elleni harc egyik legkritikusabb pontjának látszik világszerte, ezt támasztja alá a Publicus felmérése is, miszerint a közeljövőben elérhetővé váló koronavírus-vakcinák elfogadottsága a magyarok körében mindössze 20–36 százalék.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos