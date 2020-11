Operatív törzs: első- és másodéves egyetemisták is tesztelni fognak - cikkünk frissül

A csütörtökön regisztrált új fertőzöttek száma 4440, az aktív koronavírusosoké már 120 ezer fölött jár. Az operatív törzs péntek reggel is összeült - a kormányfővel is tanácskozott -, ezt követően hirdetett online sajtótájékoztatót péntekre is.

(A napi adatokról bővebben itt.)

György István területi közigazgatásért felelős miniszterelnökségi államtitkár a tájékoztatón közölte, a pénteki napon beindul az egészségügyi, szociális és oktatási terület dolgozóinak általános, önkéntes, ingyenes tesztelése, ennek menetéről korábban itt írtunk.

Kérte, hogy mindenki teszteltesse magát, egyébként pedig

feljegyzik azokat, akik nem vesznek részt.

A gyorstesztelés munkanapokon zajlik, a feladat példátlan végrehajtásához az orvosi egyetemi hallgatókat kérik - a korábbi információk alapján harmad-negyedéveseket, de egészségtudomány szakos első-másodévesek is segíteni fognak. Korábban a mentőszolgálati munkához csatlakoztak az ötöd- és hatodévesek - jelezte György István. A szociális intézményekben és az egészségügyi ellátóknál "házon belül" oldják meg a tesztelést, mindössze ott segítenek az egyetemisták, ahol nincs szerződéses üzemorvos.

A tesztelőcsapatok védőfelszerelése arcvédő pajzsból, kesztyűből és FFP-szájmaszkból áll, jellemzően "egészséges populáció" körében, de nem kizárt, hogy találnak fertőző személyeket - fogalmazott György István.

A tesztelők pénzt, egyetemi kreditpontot, szükség esetén étkezést és szállást is kapnak, ingyen utazhatnak a tömegközlekedésben. A tesztelésben való részvétel "kéthetes egyetemi gyakorlatnak" számít a képzés szempontjából - tette világossá.

A felkért hallgatók az egyetemi Neptun-rendszeren keresztül kaptak értesítést.

Akiknek e tesztelés alkalmával lesz pozitív teszteredményük, haladéktalanul jelentkeznie kell háziorvosánál.

"Aki pozitívnak bizonyul, nem folytathatja a munkavégzést, otthoni karanténra kényszerül"

- tisztázta még.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatok ismertetésével kezdett. Úgyérzi, az emberek megszokták a maszkviselést, de ez nem jelenti azt, hogy megnyugodott a járvány, erről csak két hét múlva lehet kijelentést tenni legkorábban.

"Van három fiatal elhunyt is, 30, 31 és 34 évesek, mindhármójuknak súlyos alapbetegsége volt" - jelentette be. A legidősebb elhunyt most 96 éves volt.

Mint elmondta, több cikket olvasott az elmúlt napokban az alapbetegségekről, aláhúzta, a Lancet írt arról, hogy

a cukorbetegek kétszer annyira veszélyeztetettek

koronavírus-szempontból, de ez a betegség is karbantartható, "jobban figyeljünk oda, többet konzultáljunk orvosainkkal".

További rizikótényező a "kóros elhízás",

ezért azt kéri, a hétvégén mindenki menjen a szabadba, a higiénés szabályok betartása mellett.

Kedvezőtlennek nevezte a lélegeztetőgépen lévők számát.

Beszámolt még a szociális intézmények helyzetéről, ahol most kezdődik a rendszeres tesztelés.

"A járvány kezdete óta az otthonok 26 százalékában regisztráltak fertőzött esetet. Ennek a mértéke rendkívül széles. Jelenleg 417 szociális intézményünk érintett, 6 olyan, amely az első hullámban is érintett volt. 5940 pozitív személyt tartunk nyilván, ez a 6 százaléka az összes gondozott személynek. 1175 fő szorult kórházi ellátásra, 586 fő hunyt el. A gondozók között kedvezőbb a helyzet, a dolgozók 1 százaléka fertőződött meg, ez 976 dolgozót jelent" - ecsetelte.

Megköszönte a gondozottak türelmét, és buzdította őket, hogy éljenek a modern kommunikációs eszközök adta lehetőségekkel.

Ösztönöz mindenkit, hogy

"gondoljanak az ünnepekre" már most, de ne a hajrában vásároljanak, amikor zsúfoltság lesz.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, 345 ember ellen intézkedtek a maszkfegyelem be nem tartása ellen. 135 embert megbírságoltak.

A tömegközlekedési eszközök várakozóhelyein is intézkedtek 5 személy ellen ugyanezért.

6 üzletet zártak be, ebből 5 budapesti volt az elmúlt 24 órában.

Találtak egy kocsmát is, amelyben egy ember alkoholt fogyasztott, itt is intézkedniük kellett a rendőröknek.

Már csak egy ember volt, aki kutyasétáltatáskor megszegte az 500 méteres szabályt egy nap alatt - árulta el Kiss Róbert.

16 874 helyszínen ellenőrizték a hatósági házi karantént. 3907 embert lehet mobilon keresztül ellenőrizni, Kiss Róbert sürgette, hogy ezt vállalják többen. Részletek erről a Házikarantén.hu portálon.

Kérdések - válaszok

- Mi lesz, ha most derül ki egy szociális dolgozóról, hogy pozitív?

- Ugyanaz, mintha laboratórium igazolná a fertőzöttséget. A személy kap egy papírt arról, hogy pozitív, ennek birtokában felhívja a háziorvosát. A járványügyi hatóság belekezd a kontaktkutatásba.

- A "buborékban" sportoló személyeket ellenőrzik-e?

- A versenyszerűen sportoló csapatok tagjai a szálláshelyen vagy a versenyhelyszínen tartózkodhatnak. Csoportosan közlekedhetnek. Mindenkinek a találkozók előtt negatív teszttel kell rendelkezni.

- Hevesben egyre több a pozitív óvodai dolgozó. Várható-e, hogy országos óvodabezárás lesz?

- Ezt a döntést helyileg kell meghozni. Lehet, hogy elég csak egy-egy csoport működtetésének szüneteltetése. Ritka a teljes intézmény működésének felfüggesztése. Szükségtelen országos intézkedést hozni.

- Hogyan lehet kiszűrni az influenzaoltás előtt a covidosokat?

- Akinek akut betegsége van, nem kap védőoltást. Aki karanténban van szoros kontaktként vagy koronavírusos, szintén. Ugyanakkor szükségtelen meggyőződni az aktuális állapotról, hiszen más, egyéb fertőző betegségnél sem vizsgáljuk, nem okoz többletkockázatot, hogy tünetmentes személyt beoltunk.

- Mi számít alapos kézmosásnak? Kézfertőtlenítés is?

- A kettő nem ugyanaz. Az alapos azt jelenti, hogy kellő ideig tart, és kiterjed a kéz teljes felületére. Vizsgálataink szerint a nagyujj mindig kimarad. Aki rendesen kezet mos, annak semmilyen fertőtlenítésre nincs szüksége.

