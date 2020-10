Most készülhet az a vállalat, amely kiemelt digitális pénzügyi szolgáltató szeretne lenni

Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy Program indul, abban a magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező pénzügyi intézmények, hitelintézetek, biztosítók szerezhetnek minősítést - mondta az InfoRádióban Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára.

"A lényege, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos bizalmat erősíti a fogyasztókban. A digitalizáció mindenhol ott van, így a banki, biztosítási szolgáltatásoknál is, de

nagyon sokszor épp a bizalom hiányzik az ügyfelek részéről, ezen segít a védjegy"

- ecsetelte Solymár Károly Balázs.

Amely szolgáltató tehát emelt szintű követelményeket teljesít, jogosult lesz egy védjegy használatára, megbízhatóságot üzenve "kifelé".

Két szinten vezetik be a digitális pénzügyi védjegyet. Az első, "alap" szintű minősítés a Digitális Hitelintézet/Biztosító DJP-partner. Ezen a szinten azt vizsgálják a jelentkezőknél, hogy bizonyos alapvető követelményeknek, biztonsági feltételeknek megfelel-e az adott szolgáltató. A második szint, a Kiemelkedő Digitális Hitelintézet, illetve Biztosító védjegyet pedig azok szerezhetik meg, akik ezen túl oktatási, innovációs tevékenységet is végeznek - ismertette. A védjegyre a legalább ötezer ügyféllel rendelkezők nyújthatnak be kérelmet. A minősítés netbank, mobilbank és ügyfélszolgálat központú és technológia semleges - jelezte Solymár Károly Balázs. Hozzátette: a legnagyobb pénzügyi szolgáltatókkal elkezdték a tárgyalásokat a védjegyről, az egyeztetések folyamatosak.

A védjegy egy évig használható, majd bár automatikusan meghosszabbodik, érdemtelenség okán az odaítélő elveheti, ennek körülményei azonban objektívak: azok járhatnak pórul, akik a védjegyigényléskor pályázatban vállaltakat nem teljesítik.

"Nyilván nem az a lényeg a mechanizmus mögött, hogy büntessünk bárkit is, ez egy önkéntes rendszer. De aki méltó a védjegyre és méltó is marad, hosszú távon használhatja a védjegyet" - mondta Solymár Károly Balázs.

S hogy ki dönt a védjegy használatáról? Egy tanácsadó testület, melynek tagjai a következők:

Magyar Nemzeti Bank,

Pénzügyminisztérium,

ITM,

szakmai szervezetek képviselői.

Az értékelést magát a Digitális Jólét Non-profit Kft. végzi, a döntést a tanácsadó testület hagyja jóvá.

Jakab László, a Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy Tanácsadó Testület elnöke hozzétette: a digitalisjoletprogram.hu oldalon belül pénzügyi védjegy honlapot hoztak létre, a jelentkezés folyamatos. A kérelmezőknek a bírálata a védjegyről 15 napon belül megszületik. Mindenkinek várják a jelentkezését, annak érdekében, hogy a pénzügyi digitalizáció magasabb szintre emelkedjen Magyarországon - emelte ki.

