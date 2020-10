Még mindig nem barátkoztunk meg a hal ízével

A magyarok fogyasztják a legkevesebb halat az uniós országok lakosai közül: mindössze évi 6,7 kilogrammnyi fogy belőle fejenként a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) felmérése szerint, szemben a 24,5 kilogrammos uniós átlaggal.

"A tradicionális magyar konyha elsősorban a húsokra helyezi a hangsúlyt, talán kevésbé vagyunk magabiztosak a halak elkészítésében" – mondta el az InfoRádiónak Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. A szakember szerint kevésbé barátkoztunk meg a hal ízével, egy jelentős réteg számára pedig ez a legfontosabb szempont. "Tíz emberből heten-nyolcan választanak ízlésük szerint" – mondta Szűcs Zsuzsanna.

A magyar ajánlás heti rendszerességgel javasolja hal fogyasztását, amiről a felmérés szerint alapvetően tudunk is, mégsem követjük. Van ugyanakkor egy lassan, de biztosan növekvő fogyasztói réteg, amely ügyel az egészségtudatos étkezésre.

Tízből hárman mondták azt, hogy próbálnak több halat enni, mint eddig tették.

A halhús kitűnő minőségű, jól hasznosuló fehérjeforrás, amely testünk regenerációjában fontos. Az olajos húsú halak omega-3 zsírsavakban is gazdagok, így szívünknek és ereinknek tesznek jót gyulladáscsökkentő hatásuk mellett. A hangulati zavarok javításán is segíthet a halétel, mely kalcium- és foszfortartalma miatt is értékes táplálék.

A kutatásból kiderült: érdemes már kisgyermekkorban bevezetni a halfogyasztást, illetve fontos lenne túllépni a rántott hal és a halászlé dimenzióján. Grillezett, sütött vagy párolt halat ugyanis csak a megkérdezettek ötöde eszik.

Okostányér Az MDOSZ táplálkozási ajánlásait az Okostányér programban foglalta össze: A lehető legkevesebb zsiradék, cukor és sót fogyasztását javasolják.

Az ivóvíz bőséges fogyasztását ajánlják étkezésekhez és azok között.

Ételeink fele zöldség és gyümölcs legyen.

Gabonaféléből napi három adagot javasolnak, ezen belül egy legyen teljes kiőrlésű.

Tejből és tejtermékből minden nap ajánlják a zsírszegényebbek fogyasztását.

Sovány hús és tojás mellett heti egyszer hal is kerüljön az asztalra.

Belsőségek fogyasztását csak heti egyszer javasolják.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás