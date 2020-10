Orbán Viktor üzent a koronavírus-vakcinák beszerzéséről is

Európa országainak többségéhez hasonlóan nálunk is emelkedő pályán van a koronavírus-járvány, mi nagyjából Ausztria szintjén vagyunk. Magyarországon 42 kórházban 2209 beteget látnak el. "Az egészségügy állja a sarat, ez elsősorban annak köszönhető, hogy az orvosaink és az ápolónőink európai mércével mérve is kimagaslóan teljesítenek, köszönetet is mondok nekik" - hangsúlyozta a kormányfő.

Áttekintették a maszkviselés szabályait, és miután eddig mindenki megérhette már, hogy ez milyen fontos, Orbán Viktor

most utasította Pintér Sándor belügyminisztert: érje el, hogy a maszkviselés általánossá váljon.

Az influenzaoltásról elmondta: a háziorvosoknál lesz elérhető, ingyenesen, a beszerzést, ellátást és kiszállítást az állam szervezi, a munka folyamatos. A három évnél fiatalabbak is megkapják az influenza elleni védőoltást.

A koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban az ülésen elhangzottakról a miniszterelnök azt mondta, minden európai beszerzési programban részt vesz az ország, de utasította az operatív törzset, hogy "egyidejűleg tájékozódjon az orosz és kínai vakcinák előállításának és beszerzésének lehetőségéről is, mert a cél az, hogy a magyarok minél előbb, az elsők között juthassanak megbízható, koronavírus elleni vakcinához".

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor