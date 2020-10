Már a magyar utakon is bevetettek rendőrségi drónokat – videó

Somogy megyében a levegőből, drónnal figyelték az autósokat, és aki hibát követett el, átment a piroson vagy tiltott helyen előzött, nem sokkal később megállították – írja a hirado.hu.

A Somogy megyei Berzencénél útépítés miatt helyeztek ki jelzőlámpákat. A váltakozó irányú forgalom miatt percekig várakozniuk kell az autósoknak. A rendőrségi felvételek tanúsága szerint vannak, akik nem tudják kivárni ezt az időt.

A drónnal készült felvételeken jól látszik, ahogy több személyautó, furgon és teherautó is áthaladt a piros jelzésen, ami azért veszélyes, mert eközben szemből, a zöld jelzésre is elindulhatott volna a forgalom. A drónfelvétel pontosan rögzítette a szabálytalanságok körülményeit, és a sofőröket nem sokkal később megállították. Egy másik felvételen a rendőri intézkedést is rögzítette a drón kamerája.

A rendőrök egyebek mellett az előzési és elsőbbségadási szabályok megsértése miatt, valamint a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is intézkedtek a drónfelvételek alapján. A módszert hatékonynak tartják, ezért a tervek szerint a környéken ezután is lesznek drónos ellenőrzések.

Nyitókép: Facebook/Baleset-megelőzés