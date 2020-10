Kiderült, hol kezelhetik először a betegeket itthon a favipiravirral

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) klinikáján kezelhetik az országban először a koronavírusos betegeket a favipiravir hatóanyagú Avigan gyógyszerrel, amelynek köszönhetően rövidebb gyógyulási idő és kevesebb szövődmény várható a betegség során.

Lengyel Csaba, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke közölte, hogy az egyetemen az országban elsőként indult el az a kutatás, amelyben az Avigan gyógyszerrel gyógyíthatják a koronavírusos betegeket. A rendelkezésre álló előzetes klinikai adatok alapján, a HECRIN konzorciumban kezdődött meg a széles spektrumú, japán antivirális gyógyszer, a favipiravir klinikai vizsgálata.

A konzorcium tagja a SZTE Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Irodája is, amely részt vett a magyarországi vizsgálatok előkészítésében. Ennek köszönhetően kapott a Szegedi Tudományegyetem is a jelenleg legígéretesebb gyógyszerből, amelyet korábban

a japán kormány adományként juttatott el 44 országba, köztük Magyarországra is.

Az elmúlt félévben Japánban végzett klinikai vizsgálat adatai szerint a gyógyszer a kezdődő tüdőgyulladással kezelt, középsúlyos állapotú koronavírusos betegekben megakadályozta a vírus szaporodását, és 12 nap alatt enyhítette az olyan klinikai tüneteket, mint például a láz vagy a légzészavar. Sikeresen akadályozta meg a betegek állapotának romlását is, és ezzel sokuknál elkerülhetővé vált az intenzív terápiás kezelés. A gyógyszert kizárólag kórházban fekvő, súlyos betegeknek adhatják a vizsgálati kritériumok alapján és a vizsgáló orvosok döntése szerint. Párhuzamosan a favipiravir tartalmú gyógyszer magyarországi fejlesztése is tart, így a szakemberek remélik, hogy hamarosan ennek is elkezdődhet a klinikai tesztelése - olvasható a közleményben.