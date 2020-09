Így lehetnek hatékonyabbak a megbeszéléseink – távolról is (x)

A 2020-as év az egész világot új kihívás elé állította: az irodák egy része az otthonokba költözött, ez a példátlan helyzet pedig egyre több olyan megoldást igényelt, amellyel az irodából és a távolról dolgozók újra együtt gondolkodhatnak. A legújabb digitális kijelzőkkel és virtuális megoldásokkal a vállalatok már ebben a hibrid munkakörnyezetben is gördülékennyé tehetik a munkát, a megfelelő eszközök mellett pedig maguk a dolgozók is sokat tehetnek azért, hogy megbeszélések gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.

Meetingszervezési alapelvek

A sikeres megbeszélések kulcsa, hogy a résztvevők már a találkozó előtt ismerjék a meeting időtartamát, hosszát, témáját és szerkezetét. A találkozó levezényléséért a szervező a felelős, akinek tiszteletben kell tartania a résztvevők idejét azzal, hogy az előre megadott időpontban valóban lezárja a beszélgetést. E támpontok mellett számos digitális megoldás segítheti a közös gondolkodást és a megbeszéléseken történtek rögzítését.

Könnyen kezelhető digitális kijelzők

A tárgyalótermekben nagy segítséget jelenthet a távolról dolgozók bevonásában egy videokonferenciákhoz könnyen használható digitális kijelző. Az LG 136 hüvelykes All-in-one Essential szériás kijelzője beépített vezérlőegységet kapott, amellyel a teljes képernyő egy távirányító segítségével pontosan úgy használható, mint egy otthoni televízió. A könnyen installálható megoldás kisebb, kábelek nélkül kapcsolódó egységekből szerelhető össze, és a fali használat mellett egy motorikus, mozgatható és állítható magasságú állványra is helyezhető, így bármilyen tárgyalóterembe könnyen áttelepíthető. A kijelző gördülékenyen integrálható a Cisco üzleti webkonferencia-rendszerekkel is.

Interaktív megoldások a tárgyalóteremben

Az LG TR3BF szériás interaktív digitális képernyői olyan nagyméretű érintőkijelzők, melyek egyszerre több utasítást is képesek értelmezni, azaz egyszerre több – akár 32 – résztvevő írhat vagy rajzolhat egyetlen képernyőre. Ezzel a megoldással a vállalatok nemcsak a post-itektől és rajztábláktól búcsúzhatnak el, hanem a képernyőn rögzített tartalmakat néhány kattintással meg is oszthatják – függetlenül attól, hogy ki volt jelen a megbeszélésen. Az UHD felbontású IPS kijelzőn a színek széles betekintési szög esetén, azaz a terem bármely pontjából nézve is tökéletesen és torzításmentesen jelennek meg.

Az érdeklődők az LG Digital Connect 2020 nevű online bemutatóteremben bővebben is tájékozódhatnak a vállalat legújabb digitális üzleti megoldásairól.