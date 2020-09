Hat beteg maghalt, 809 új fertőzöttet azonosítottak

809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, az aktív fertőzöttek száma 11 863-ra nőtt. Elhunyt hat krónikus beteg, így az elhunytak száma 675 főre emelkedett - közölte a kormányzati koronavírus portál.

A járvány kezdete óta 16 920 embernél azonosították a fertőzést, eddig 4382-en gyógyultak meg.

Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 40%-a budapesti.

A portál arra figyelmeztet, hogy már a járvány második hulláma zajlik Magyarországon, ezért hétfőtől új intézkedések lépnek életbe.

Hétfőtől kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Ugyancsak hétfőtől 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni. Erről részletesen is olvashat itt. >>

Kiemelik, hogy bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Az iskolákban októbertől a tanároknak és a diákoknak csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni.

Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán