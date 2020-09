Már csak egy nap maradt diákhitelt kérni

Aki október 15-én meg szeretné kapni a szabad felhasználású Diákhitel 1-et, annak szeptember 15-ig kell elektronikus vagy papír alapon beadnia az igénylését a Diákhitel Központnak - hívta fel a hallgatók figyelmét Magyar Péter vezérigazgató. Elmondta, hogy most már akár havi 150 ezer forint is igényelhető 1,95 százalékos kamat mellett. A hallgatók dönthetnek a havi vagy az egyösszegű folyósítás mellett is.

Aki szeptember közepéig igényli, az október közepén egy összegben akár 750 ezer forinthoz is hozzájuthat

- mondta Magyar Péter.

Ugyancsak szeptember 15. a kötött felhasználású Diákhitel 2 igénylésének határideje. "Ezt az önköltséges hallgatók igényelhetik a költségtérítésükre, hiszen a legtöbb intézményben szeptember 15. vagy október elseje a költségtérítés megfizetésének határideje. Amennyiben ezt szeptember közepéig igénylik, akkor mi ezt határidőre át tudjuk utalni az intézményeknek" - mondta a vezérigazgató.

A Diákhitel 1 és a Diákhitel 2 törlesztését csak a diploma megszerzését, illetve a tanulmányok befejezését követő negyedik hónaptól kell megkezdeni. Ez egy jövedelemarányos törlesztés, vagyis a végzett hallgató jövedelmének 4-11 százalékát kell havonta minimum törleszteni.

"Általában elmondható, hogy a végzett hallgatók több mint a dupláját fizetik a minimumösszegnek" - jegyezte meg Magyar Péter.

A Diákhitel Plusz - ami egy átmeneti termék, melyet 2020. májusában vezetett be a kormány és december végéig elérhető - törlesztése ettől eltérően alakul, mivel egy évvel a hitel felvétele után már meg kell kezdeni visszafizetését, és maximum öt év alatt meg kell adni a kért összeget. "Ez egyébként egy legfeljebb 500 ezer forintos teljesen szabad felhasználású, és kamatmentes hitel, eddig már több mint 21 ezren igényelték" - mondta a vezérigazgató.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt