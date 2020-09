Harmincnyolc diák és tanár kényszerült karanténba Kiskőrösön

Szentgyörgyiné Szlovák Mária, az oktatási intézmény vezetője a Baon.hu megkeresésére úgy fogalmazott, készültek arra, hogy egy ilyen helyzet bármikor kialakulhat. „A diákunk, amikor megtudta az eredményt, azonnal telefonált, s megkeresésemre a szülők is megerősítették a hírt – fogalmazott. Ezt követően utánanéztek, hogy kikkel is érintkezhetett, illetve az előírt protokoll szerint tájékoztatták a felettes szerveket, akikkel azóta is napi kapcsolatban állnak.

Az érintett osztály diákjai és az őket oktató 10 pedagógus pedig még aznap megkapták az illetékes Népegészségügyi Osztály járványügyi megfigyelésről szóló határozatát, melynek értelmében

mindannyian karanténba kerültek

– tette hozzá az igazgató, arra is kitérve, hogy mind a bizonyítottan fertőzött diákjuk, mind a többi érintett jól van. Előbbi náthára utaló panasszal kereste fel a teszt előtt orvosát. A többieknél nem jelentkeztek a betegség tünetei.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária arra is kitért, hogy az otthoni tartózkodásra kötelezett diákok és tanárok a tavasszal kiépített online tanulási rendszer segítségével haladnak a tananyaggal, órák nem maradnak el. „Mindenki higgadtan teszi a dolgát.

Az iskolában sincs pánik, hanem még jobban figyelünk a biztonsági előírások maradéktalan betartására”

– emelte ki a kiskőrösi gimnázium igazgatója.

A hagyományos tanévkezdésről, a folyamatos készenlétről és az oktatási intézményekben a koronavírus-fertőzés felbukkanása esetén alkalmazott lépésekről részletesen beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára. Az interjút elolvashatja itt, vagy akár alább meg is hallgathatja teljes egészében.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com