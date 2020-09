Szlávik János: nagyobb hangsúly van most az influenzaoltáson, mint korábban

Szlávik János a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy közeledik az influenzajárvány időszaka, és ez ugyanazt a kört, vagyis az időseket, a krónikus betegeket és a műtéten átesett embereket veszélyezteti, mint a koronavírus.

Ugyanakkor az influenza ellen van oltás, ezért most fontos megszólítani azokat is, akik nem szokták beoltatni magukat, de a rizikócsoportba tartoznak. Az oltás az orvosoknak is sokat segíthet, hiszen ha kizárhatják az influenzát a tünetek vizsgálatánál, akkor gyorsabban állapíthatják meg betegség valódi okát.

Szlávik János kérdésre elmondta azt is, a szennyvízből vett minták alapján úgy tűnik, hogy

egyes városokban tovább emelkedik a fertőzöttek száma a következő 4-10 napban.

Hangsúlyozta, téves az az elképzelés, hogy a betegség a fiatalok esetében nem veszélyes, hiszen nagyon valószínű, hogy ilyen fertőzött is intenzívre kerülhet, sőt adott esetben meg is halhat. A koronavírus - a halálozások számát tekintve - sokkal veszélyesebb, mint az influenza - hívta fel a figyelmet.

