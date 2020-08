Palkovics László: mérföldkő a magyarországi szakképzés történetében

Palkovics László egyebekmközött arról beszélt, hogy a diákok a most induló tanévtől már egy rugalmasabb, a gazdaság igényeit folyamatosan és hatékonyabban figyelembe vevő rendszerben tanulhatnak, így biztosak lehetnek benne, hogy arra a tudásra, amelyet a következő években szereznek, valódi igény van a munka világában.

A szakképzés nemcsak nálunk, de az egész világon stratégiai jelentőségű, ma már nem lehet a gazdasági igények figyelembe vétele nélkül szakképzést folytatni.

Palkovics László kiemelte az oktatók bérének rendezését is, mint mondta, az ágazatban dolgozó mintegy 32 ezer szakember átlagosan 30 százalékos béremelést kapott, ami átlagosan több mint 80 ezer forintos bérnövekményt jelentett.

A kormány éves szinten mintegy 35 milliárd forintot biztosít az oktatók béremeléséhez, korábban ilyen mértékű, és egyben minősítéshez kötött béremelésre még nem volt példa

- hívta fel a figyelmet. A miniszter jelezte, hogy a most kezdődő tanévben ültetik át a gyakorlatba az eddigi előkészítő intézkedéseket. Ehhez olyan eszköz- és infrastruktúra-fejlesztések társulnak, amelyek a gyakorlati megvalósítás technikai feltételeit a korábbinál hatékonyabban biztosítják majd.

A miniszter kitért arra, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek nem hagyták érintetlenül a szakképzést sem, de az első próbatételt sikeresen kiállta a rendszer. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a vírus következő szakasza a küszöbön áll, a szakképzésnek is a járványhelyzetre felkészülten, fokozott járványügyi óvintézkedések mellett kell várnia tanévet. Az egészségügyi védekezés mellett gondoskodni kell a gazdaság működőképességének fenntartásáról, az iskolai oktató-nevelő munka újraindítása a szakképzésben is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszabb távon a 2010 utáni időszakban megszokott ütemben bővülhessen a gazdaság - fejtette ki Palkovics László.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs