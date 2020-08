Horváth Péter: nem minden járványügyi elvárás tűnik megvalósíthatónak az iskolákban

Horváth Péter úgy véli, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megfogalmazott levél egy nagyon fontos dokumentum, ami tisztázza, hogy mit kell az iskoláknak mindenképpen megtenniük, illetve jelzi azokat az esetleges lehetőségeket, amelyekkel elkerülhető, hogy nagy tömegek jelenjenek meg egyszerre az intézményekben.

A győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója jelezte, az említett dokumentumot ők az iskola honlapján közzétették, miután meglátása szerint az abban foglaltak nagyban érintik a diákokat és szülőket is, illetve szerda délelőtt a vezetőségük is összeült, tisztázandó a teendőket. Megjegyezte: amellett, hogy esetükben egy nagy méretű iskoláról van szó, kollégiummal is rendelkeznek. Átbeszélték többek között az évkezdést és teremhasználatot, illetve a fertőtlenítés kérdéskörét, amivel kapcsolatban

a takarítást végző személyzettel is egyeztetni kell

a következőkben.

Mindemellett pedig várják a fenntartó reagálását az eszközigénylésükkel kapcsolatban, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek a tárca által leírt protokoll kötelező betartásához – fogalmazott Horváth Péter, aki szerint viszont

jó, hogy bekerült bizonyos pontoknál az „amennyiben lehetőség van rá” mondat,

mert nem mindent látnak egészen megvalósíthatónak.

Mint ismert, a levél kitér arra is, hogy „a fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata”. Ezek folytonos biztosításával kapcsolatban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke úgy fogalmazott, gondok mindig lehetnek, de nyilván a fenntartónak alapvetően dolga megoldani ezt.

Horváth Péter nagyon hasznosnak tartaná, ha minden osztályterembe jutna olyan

kézfertőtlenítő, amely alá csak elég odanyújtani a kezet be- és kilépéskor,

azonban egyelőre nem tudható, hogy milyen eszközök lesznek biztosítva az iskolák számra. Reményei szerint azonban a mennyiséggel és a minőséggel nem lesz probléma.

Kiemelte továbbá, a régebbi iskolaépületek nincsenek túlzottan jó helyzetben; ha csak a mosdókra gondolunk, szűkek a bejárati ajtók, sok helyen pedig nincs kialakítva a mosdó mellett kulturált papírtörölköző-adagoló, tehát nagyon sok teendő vár az intézményekre is az igényleadással. A PDSZ panasza A PDSZ azonnali, hathatós kormányzati intézkedéseket követel a biztonságos munkavégzés érdekében - közölte a tanárszakszervezet. Míg az Emmi által kiadott járványügyi intézkedési terv alapján a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tanulók orvosi igazolással igazoltan otthon maradhatnak, "a veszélyeztetett korosztályba tartozó és krónikus beteg pedagógusokat, nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat és az egyéb munkakörökben dolgozókat nem védi semmilyen előírás" - fogalmaznak, felhívva külön a figyelmet arra, hogy a 60 év feletti tanárok létszáma a karon belül 7 százalék. "A tanárok legalább 42%-a koronavírusfertőzés tekintetében a veszélyeztetett korosztályba tartozik! Ez – számításaink szerint – nem kevesebb, mint 58 800 pedagógust jelent. Az általuk tanított diákok száma, átlagos osztálylétszámot figyelembe véve 1,2 millió fő."



Szerintük a felelősség nem átruházható sem a tanárokra, sem a diákok szüleire a védekezéssel kapcsolatban, azt követelik, hogy "pikírt megjegyzések" helyett érdemben vizsgálják meg a PDSZ pontokba foglalt észrevételeit, ügyeljenek a "kifelejtett" pedagógiai tevékenységekre, a fertőtlenítésre, a hőmérőzésre, a tesztelési protokollra, az intézményvezetők jogosítványaira, a takarításra és a mentesülésre betegség esetén.

NAT: az iskolák bizonyítottak

Szerinte nem volt egyszerű átállni az iskoláknak ebben a helyzetben az új NAT-ra, de "számtalan helyzetben bizonyították már az iskolák, hogy nagyon sok mindent el tudnak végezni".

Az számára a legnagyobb negatívum, hogy az érintettek elbeszéltek egymás mellett, nem alakult ki párbeszéd, hogy a dolgok "a helyükre kerülhessenek".

Egyre rosszabb viszont szerinte a helyzet abban, hogy

hamarosan tömegessé válik a pedagógusok nyugdíjba vonulása,

és többen veszik igénybe, hogy 40 év után elmehetnek nyugdíjba, illetve 60 év fölött választhatják a részfoglalkoztatást, ami kieső tanítási órákat jelenthet az intézményekben. Ráadásul a felsőoktatásból sem érkezik elég tanárjelölt, akik közül aztán egyébként is sok a pályaelhagyó. "Látja az államtitkárság is", hogy a jelenlegi bérperspektíva nem elég vonzó - jelentette ki Horváth László.

Nyitókép: Védőmaszkos tanulók egy általános iskola tantermében az alsó-ausztriai Brunn am Gebirgében 2020. május 18-án. MTI/EPA/Christian Bruna