300 ezer fős elmaradásban van a Bahart a járvány miatt

A településeket összekötő menetrendi járatok idén 16 településről indulnak, a hajóink 9 útvonalon járnak. A két legkedveltebb - a Siófok-Balatonfüred-Tihany és a Fonyód-Badacsony közötti - útvonalon naponta 12 járat is indul - mondta az InfoRádióban Dónucz László, a BAHART értékesítési és forgalmi igazgatója, hozzátéve, hogy a keleti medencében Siófok és Füred között még bővítették is a járatszámot. Pénteken, szombaton és vasárnap egy késő esti járat is indul Balatonfüredről Siófokra 21 órakor, így aki a borhetekről egy kicsit később akar hazatérni, már erre is van lehetősége. "Ezzel párban Siófokról Füredre szombaton, vasárnap és hétfőn egy kora reggeli, 9 órás járat is indul" - mondta Dónucz László.

Beszámolt arról is, hogy a menetrendek kiváltásakor számos kedvezményt igénybe lehet venni.

"A legkedveltebb kedvezmény az utóbbi időszakban a Kajla - ez gyakorlatilag a 6-11 éves diákoknak térítésmentes utazásra ad lehetőséget, ráadásul korlátlan számban a települések közötti menetrend szerinti hajókon"

- mondta az igazgató. Tapasztalataik szerint nagyon népszerű a Visszajövünk kampány is, melynek keretében 15 százalékkal olcsóbban lehet felszállni mind a menetrendi, mind a sétahajókra. "Nagyon sok együttműködésünk van a Balaton-parti szolgáltatókkal, számos kedvezményt lehet igénybe venni a Bahart által osztott kuponokkal, de a hajómenetjegyek kiváltásánál is lehet ezeket a kedvezményeket érvényesíteni" - mondta Dónucz László.

A járványhelyzet miatt alapvetően a személyhajózási üzletág szenvedett nagyobb károkat. A kompközlekedésben szerencsére már május végétől kezdett visszaállni a normál helyzet.

"Összességében azonban elmondhatjuk, hogy 2020. augusztus 9-ig,bár túl vagyunk az egymillió utason, de 300 ezerrel kevesebben vették igénybe a személyhajózási és kompszolgáltatásokat, mint tavaly" - mondta Dónucz László. Ebből nagyjából 170 ezer a személyhajózás, és mintegy 130 ezer fős az elmaradás a kompszolgáltatásban. Az utasforgalom pedig úgy oszlott meg, hogy nagyságrendileg 720 ezer fő választotta a komputazást, és körülbelül 300 ezren ültek fel a személyhajókra.

A jövő nyári tervekről szólva elmondta, hogy vélhetően szeptemberben már a konkrét üzleti tervet is elkészíti a társaság. A következő év mindenképp kiemelkedő lesz, mivel 2021-ben ünneplika balatoni hajózás 175-ik évfordulóját.

Nyitókép: MTI/Varga György