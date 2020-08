Nemzeti konzultáció: másfél millió közelében a kérdőíveket kitöltők száma

A Magyar Hírlapnak nyilatkozva kifejtette: Magyarország sikeresen védekezett a koronavírus-járvány első szakaszában, amit azzal indokolt, hogy erős és cselekvőképes kormány van, stabil parlamenti háttérrel, a Fidesz-KDNP kétharmados többségével. Időben meghozott és hatékony döntések születtek, amelyeket a magyarok - rendkívül fegyelmezetten, egymást is segítve - be is tartottak, mozgósítottuk az egészségügy emberi, szakmai és anyagi tartalékait, az orvosok, ápolók, mentők erőn felül teljesítettek. A rendőrök és honvédek pedig biztosították a közellátáshoz szükséges közrendet, közbiztonságot, az ország békéjét - közölte.