Zeppelin bontja a Nyugati tetejét - fotó

A Nyugati pályaudvar tetőszerkezete mintegy 8200 négyzetméteren újul meg. A bádogozás bontásához két toronydarura van szükség, ezek közül most épült meg az első - írta közleményében a MÁV.

A most felállított TEREX-COMEDIL típusú, becenevén Zeppelin toronydaru horogmagassága 36 méter; a gém pedig 75 méter hatósugarú és 2,7 tonna teherbírású.

Az utasok és a munkások védelme érdekében 7000 négyzetméteres védőhálót alakítottak ki.

Az elmúlt hónapokban a csarnokba futó vágányok felsővezeték-hálózatát szerelték és új, ideiglenes ütközőbakokat építettek be a 10-13. vágányok lezárására a csarnok előtt, hogy a külső sínpárok a felújítás alatt is használhatók legyenek a vonatforgalom számára. Emellett megépült a csarnokban a munkálatokhoz szükséges, 70 ezer légköbméteres térállvány is.

Nyitókép: Fotó: MÁV