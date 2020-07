Üzent a szlovén elnök a magyaroknak

Szlovénia büszke arra, hogy nemzetközi viszonylatban is rendkívül sikeresen és gyorsan kezelte a koronavírus miatt kialakult válsághelyzetet - mondta Borut Pahor. A szlovén köztársasági elnök hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra, és megbeszélést folytatott Áder János köztársasági elnökkel.

Borut Pahor a megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón elmondta:

tudatában vannak annak, hogy várható a koronavírus-járvány második hulláma.

"De bízunk benne, hogy érzékenyebben állunk a kérdéshez, és annak szem előtt tartása, hogy a válságnak nincs vége, hozzájárul ahhoz, hogy a második hullámmal is sikeresen és gyorsan szembe tudjunk nézni" - jelentette ki.

A szlovén elnök kiemelte: Magyarország és Szlovénia is rendkívül sikeres volt a koronavírus-járvány kezelésében.

Elmondta: Áder János köztársasági elnökkel már nyolc éve együttműködnek, és őszintén tudnak beszélni olyan kérdésekről is, amelyekben nem értenek egyet. Számos témát érintettek most is, olyan témákat, amelyekben hasonló az álláspontjuk. Beszélgettek kétoldalú kérdésekről, az EU vezetésével kapcsolatos kérdésekről, és arról, hogy reménykednek, a soros elnöki tisztséget betöltő Németország vissza tudja szerezni a tisztség tekintélyét - közölte. Elmondta, hogy hamarosan Szlovénia fogja betölteni a soros elnöki tisztséget, és erre felelősségteljesen készül.

Szólt arról is, hogy Áder Jánossal hasonló az álláspontjuk a fenntartható fejlődésről, ezért a zöld és digitális jövő kérdésében szövetségesek lehetnek. Borut Pahor elmondta, egyetértettek a magyar köztársasági elnökkel abban, hogy az EU-nak nagyobb szerepet kell vállalnia a külső határok védelmében, és nagyon fontos az illegális migráció visszaszorítása. Európa egy közös szolidaritási modellt keres most, ez is olyan kérdés, amelyről beszélni kell, amelyben kompromisszumot kell elérni, és gyors megoldást kell találni - tette hozzá.

A szlovén köztársasági elnök tájékoztatása szerint a megbeszélésen szóba került a Trianon-évforduló és a nemzeti kisebbségek ügye is. Bohut Pahor a megbeszélés előtt találkozott a magyarországi szlovén nemzetiség vezetőivel, akik azt mondták, hogy

példamutatónak tartják a magyar kormány törődését.

Borut Pahor hozzátette, hogy a magyar nemzeti kisebbség hasonló törődésben részesül Szlovéniában. A nemzetiségi vezetőknek három kérésük volt. Az egyik egy közbeszerzési pályázat iránti igény volt, amely a válság miatt elmaradt, és amellyel háromnegyed millió euró forrást kapnának a térségbe gazdasági befektetésekre, ami hozzájárulna a fiatalok helyben maradásához, a térség fejlődéséhez. A másik kérés a szentgotthárdi ipari zónába való befektetés volt, a harmadik pedig az, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a szlovén nyelv oktatására - ismertette. A szlovén nyelv elsajátításának igénye a magyarok részéről is felmerült - tette hozzá Borut Pahor.

