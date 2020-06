Kerékpárút épül a Mura mentén

A Mura-program részeként 1,5 milliárd forint uniós támogatással csaknem 13 kilométer hosszú kerékpárút épül a folyó magyarországi szakaszán - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára.

Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: a Terület- és településfejlesztési operatív program (Top) keretében megvalósuló beruházás turizmusfejlesztési célokat szolgál.

Ha a kerékpárút megépül, az önkormányzatok, a vállalkozások komplex-turisztikai csomagot tudnak kínálni a térségbe érkező turistáknak. A többi közt a Murán lehetőség nyílik szervezett csónaktúrákra: a térségbe érkező vendégek Murakeresztúrról vízi-úton el tudnak jutni a Dráva és a Mura folyó összefolyásáig. A Mura folyó mentén megtekinthetik Magyarország épített történelmi emlékét, a Zrínyi-újvárat, a vár feltárt és nemrégiben felavatott kútját.

A Mura-menti települések egy részét - Molnárit, Murakeresztúrt és a Somogy megyei Őrtilost - összekötő kerékpárútépítés a térség egyik legnagyobb beruházása, melyhez a kormány is támogatást nyújt - fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy a Zalaerdő kisvasút- és a szálláshely-fejlesztési beruházásai tovább erősítik a térség turisztikai vonzerejét.

Polgár Róbert Murakeresztúr független polgármestere elmondta: a Mura-program részeként megvalósuló fejlesztés hosszútávon is nagy lehetőséget jelent a településnek. A Murakeresztúr mellett épülő bicikliútról leágazások vezetnek majd el a pár száz méterre lévő faluközpontig. A helybeliek kulturális programokkal, mesterségbemutatókkal és gasztronómiai különlegességekkel várják majd a turistákat és szálláshelyet is tudnak biztostani számukra. Az új kerékpárút a murakeresztúri bányatavakat is érinti majd, ahol a területrendezési munkák befejezése után a bányatulajdonossal együttműködve szabadidőközpontot szeretnének létrehozni.

