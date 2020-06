Nyolc ügy kerül a fővárosi vizsgálóbizottság elé

Tegyen feljelentést az Városháza - ezt javasolta Tarlós István az új városvezetésnek, miután szerdán a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében vizsgálóbizottságot hoznak létre az elmúlt évek korrupciógyanús ügyeinek kivizsgálására. A volt főpolgármester az ATV-ben arról beszélt, áll a vizsgálatok elébe, és ha felfedeznek akár 30 évre visszamenőleg vele kapcsolatban korrupciós pénzt, azt azonnal felajánlja támogatásként a Párbeszéd számára. "Ne húzzuk az időt! Ha úgy gondolják, hogy ezek korrupciógyanúsak, tegyenek feljelentést! Én is megtettem a saját projektünk, az e-jegy esetében."

Kitért az egyes projektekre is: "valamennyi, négyes metróval kapcsolatos szerződést az MSZP-SZDSZ kötötte. Parkolás: a főváros nem kötött parkolási szerződéseket, csak a kerületek tettek ilyeneket, vagyis, ha bármi történt, csak a kerületek csaphatták be félretájékoztatással a fővárost. Hármas metró: nyugodtan nézzék meg, az valóban a mi időnkben történt. Biodóm: írásos megállapodás alapján azt a projektet a Gyurcsány-kormány volt minisztere, akit én a helyén hagytam, Persányi professzor bonyolította le, ő igazolt teljesítést, ő fizetett számlákat, de alig hiszem, hogy ő forinthoz nyúlt volna. A Bálnával hét pert örököltünk meg, valóban eladtuk, állami tulajdonból állami tulajdonba került" - sorolta a volt városvezető, aki most országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott.

Karácsony Gergely főpolgármester szintén az ATV-ben azt mondta, nincs meg előre semmilyen ítélet, a vizsgálatokat el kell végezni, és nemcsak 9 évre visszamenőleg, hiszen 2010 előtti időszakok is szerepelhetnek a bizottság asztalán.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón kiemelte, vizsgálóbizottságok helyett érdemi döntésekre van szükség. Elmondása szerint jobb lenne cselekedni, döntéseket hozni, és nem csak kommunikálni a hídfelújítás és egyéb fejlesztések fontosságáról.

A vizsgálódó testület megalakulását szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt Kerpel-Fronius Gábor okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes jelentette be, a bizottság munkájában a Fidesz is részt vesz.

A bizottság munkájáról és céljairól a momentumos Havasi Gábor, Budapest egészségügyi tanácsnoka, a testület vezetője beszélt részletesen. Kifejtette, az előterjesztés szerint 8 olyan ügy van, amelynek kapcsán feltételezhető, hogy valamilyen súlyos visszaélés történt. Ilyen például a metrófelújítás vagy a Bálna építése.

Kerpel-Fronius Gábor kérdésre válaszolva elmondta: támogatják a Fidesz módosító javaslatát, hogy 2010 előtti ügyeket is vizsgáljanak, azt azonban nem, hogy az eredeti javaslatban szereplő 2021. december 31. helyett már az év végére készüljön el a jelentés.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt