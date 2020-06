Láng Zsolt: több pénzt fog kapni a főváros, erről szívesen vitába szállok Karácsony Gergellyel

Láng Zsolt nem érti, Karácsony Gergely miért állítja azt, hogy a jövő évi költségvetés tervezete súlyos megszorító csomag az önkormányzatok számára, a főváros pedig akár csődbe is mehet. A kormánypárti politikus reméli, lesz alkalma erről a főpolgármesterrel egyeztetni, és az általa hangoztatott számokat alá tudja támasztani, ugyanis, mint arra a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett:

Budapest a költségvetési kérdésekben mindig is kiemelt helyzetben volt.

Tény és való, hogy közel tízszer nagyobb a második helyen álló Debrecennél, és a nemzet fővárosa, de ennek megfelelően mindig is komoly támogatást élvezett, amit talán az ország más pontjain is el tudnak fogadni – fogalmazott Láng Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában.

A kormánypárti politikus arra is kitért, amikor annak idején az Orbán-kormánynak konszolidálnia kellett az önkormányzatok mindegy 1400 milliárd forint értékben, Budapest, ahol a lakosság mindegy 17 százaléka él, 375 milliárd forintot kapott, ami az össz-adósságállomány körülbelül 26 százalékát jelentette. Ebből is kitűnik, hogy kiemelt segítségre számíthat – tette hozzá a fővárosi frakcióvezető. Az összes beruházás mellett igaz, hogy több szolidaritási adót kell fizetnie Budapestnek, de még így sem azt a 100 százalékot, amit mindenki másnak az országban, ugyanakkor az állami támogatás a kötelező feladatokra, a várható adó- és egyéb bevétele is megnő. Vagyis a működési támogatásban

a főváros 2 milliárd forinttal, a kerületek pedig 21,8 milliárd forinttal kapnak többet,

mint az elmúlt éveken, továbbá, ha az adóbevételei is nőni tudnak, Budapest nem negatív, hanem pozitív mérlegben lesz – hangsúlyozta Láng Zsolt. Megismételte, szívesen vitába száll Karácsony Gergely állításaival, azt illetően is, hogy miért tartja „légbőlkapottnak”, hogy a Pénzügyminisztérium előrejelzése szerint 25 milliárddal nőhet a helyi iparűzésiadó-bevétel, tekintve, hogy idén is 20 milliárddal több folyt be, mint amennyit terveztek. Így még a három hónapos járványhelyzet ellenére is több pénzből fog a főváros gazdálkodni a következő évben, mint idén – fogalmazott.

A BKV gazdálkodása

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője az Arénában úgy fogalmazott, ők is értesültek arról, hogy akár a 20 milliárd forintot is elérheti a BKV-veszteség az idei évben, ennek részletei azonban pillanatnyilag még nem ismertek számukra. Ezért is tartanák fontosnak, hogy végre megkezdődhessen a fővárosi munka, és betekintést nyerjenek a BKV következő időszakra vonatkozó stratégiai terveibe is a főpolgármester részéről, valamint beszéljenek az említett veszteség következő években történő felszámolásáról.

Azt a fajta fejlesztést, ami a BKK-nál elindult, szerinte a következő években folytatni kellene, mert hatékony közösségi közlekedést eredményeznek. Azért is fontos ez a Fidesz–KDNP fővárosi frakciója számára, folytatta, mert egy jó tömegközlekedés, ami Budapestre még mindig sokkal inkább jellemző, mint például a nyugat-európai nagyvárosokra, hatékony alternatívája lehet az autós közlekedésnek.

Láng Zsolt arra is kitért, hogy szerinte

kompenzálni kellene azokat, akik éves BKV-bérletet vásároltak,

miután az érintettek nem tehettek az előállt járványhelyzetről. Javasolni fogja az ellentételezést, ha nem is a bérlet árának visszafizetésével, de legalább az érvényesség további három hónappal történő meghosszabbításával.

InfoRádió - Aréna – Láng Zsolt (1. rész)

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán