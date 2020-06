Kásler Miklós elmondta, miért nem kaptak bizonyos csoportok egészségügyi jutalmat

Az erkölcsi megbecsülés mellett materializálni is kellett azt a munkát, amelyet az egészségügyben dolgozók végeztek a koronavírus-járvány időszakban – fogalmazott az emberi erőforrások minisztere a múlt héten. Kásler Miklós jelképesnek nevezte a július elsején folyósítandó egyszeri, bruttó 500 ezer forintos jutalmat, majd tételesen felsorolta, mely csoportok kapják meg.

Ebből kiderült, hogy a gyógyszerészeknek nem jár a jutalom (a Magyar Gyógyszerészi Kamara közleményt is adott ki emiatt), ahogy például az idősotthonokban dolgozóknak, a gyógytornászoknak és a házi segítségnyújtóknak sem.

Ezzel kapcsolatban a Demokrata online kiadásának Kásler Miklós vasárnap elmondta: a gyógyszerészek valóban szerepeltek a kormány elé kerülő díjazottak listáján, de kérdőjellel, ugyanis "az ágazat eleve nagyon magas, huszonöt százalékos haszonnal dolgozik, ráadásul az üzletek vállalkozási formában szolgáltatnak és a tulajdonosok közel egyharmada külföldi. A gyógyszertárak egyébként is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna".

Reagáltak a gyógyszerészek

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke Kásler Miklós által elmondottakra hosszan reagált , többek között azt írva, hogy a gyógyszerészek a törvények értelmében egészségügyi dolgozók, ráadásul egészségügyi intézményben dolgoznak.

A "huszonöt százalékos haszonnal" kapcsolatban közölte, hogy "a közfinanszírozott gyógyszerek fogyasztói árának százalékában kifejezett, miniszteri rendeletben rögzített átlagos árrése már csak 10 (!) százalék körüli, ráadásul egyre több olyan gyógyszert forgalmaznak a gyógyszertárak, amelyek árrése még a beszállítónak kifizetendő összeg banki átutalási költségét sem fedezi. A szabadáras egyéb termékek árképzése ezt a kiesést csak részben kompenzálja, a vidéki kisforgalmú gyógyszertárak helyzete pedig csak egyre nehezebb. Évek óta eredmény nélkül könyörgök a korrekcióért, ráadásul úgy, hogy az ágazati átlagbér jóval a nemzetgazdasági átlag alatt van".

Arra, hogy a gyógyszertárak egyébként is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna, egy kérdéssel reagált. „Bocsánat, a többi egészségügyi intézményben nem ugyanazt csinálták, amit járvány nélkül is tettek volna, tehát a betegeik ellátását?"