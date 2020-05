Operatív törzs: visszatérünk a járvány kezdetekor elképzelt beutalási rendre - cikkünk frissül

29-cel, 3313-ra nőtt a magyarországi, új koronavírus-fertőzéssel regisztráltak száma huszonnégy óra leforgása alatt, néggyel többen, 425-en vannak a halottak, de 1007-en meg is gyógyultak már, az aktív esetek száma pedig 1900 alá, egész pontosan 1881-re csökkent keddre. Lassan a súlyos állapotban lévő betegek száma is apad, 45-en vannak nehéz helyzetben a 746 kórházlakó koronavírusus közül. Az operatív törzs kedd reggel is összeült, majd tájékoztatást adott az aktuális helyzetről.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, szerdán hatályba lép a Magyarországra belépők számára egy új rendelkezés, ez a karanténmentesség kérelmét érinti. Ha egy egész háztartás érkezik haza, egy kérvényt kell benyújtani, de ezt mostantól csak elektronikus úton lehet kérvényezni.

Mentesülést kaphat a temetésre érkező ember, a vizsgázó vagy oktatási céllal érkező,

más egyebek a Magyar Közlönyben olvashatók.

Kedd reggelig 421-en töltötték le a távellenőrző applikációt. 11 ezer fölé emelkedett (11 016) a hatósági házi karanténok száma.

Az elmúlt 24 órában 366 fővel szemben intézkedtek a rendőrök a járványügyi szabályok megszegése miatt.

352-re emelkedett a büntetőeljárások száma, rémhírterjesztéses ügy ebből 86, csalás 116. 66 főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elsőként az ápolókat köszöntötte, ápolók napja van.

"A koronavírus-járvány különösen is nagy terhet ró rájuk, minden elismerésem az övék.

Egyetem előtt egy évig 3 műszakban segédápolóként dolgoztam, ez a munka óriási empátiát kíván"

- fejtegette.

Bejelentette, már 16 embert le tudtak venni a lélegeztetőgépről a Szent László Kórházban a gyógyulás mértékének köszönhetően.

"Gyakorlatilag visszatérünk a járvány kezdetekor elképzelt beutalási rendre" - fogalmazott.

Azt is elmondta, 35 intézményben ápolnak koronavírus-fertőzöttet, de helyet biztosítanak a hagyományos betegfogadás kapacitásainak. Ehhez két intézményt kijelöltek, ahová az adott kórház koronavírusos beteget küldhet, saját kapacitásai helyreállítására.

"Folyamatos éberség szükséges" - tette még hozzá.

Aztán beszámolt "egy nagyon örömteli hírről" is: az NNK nemzetközi körvizsgálaton vett részt, és 100 százalékon megfelelt, Dr. Kiss Zoltán vezetésével. A vizsgálat arról szólt, hogy az adott laboratórium milyen hatékonysággal dolgozik a koronavírus felderítésével, kimutatásával kapcsolatban.

A

bentlakásos szociális intézmények (idősotthonok) vizsgálatával

kapcsolatban elmondta, ahol felütötte a fejét a vírus, széleskörű járványügyi vizsgálat zajlott.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: Fertőtlenítéshez készülő katona védőruhában a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonánál 2020. április 12-én. MTI/Mónus Márton