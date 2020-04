Már menetrendterve is van a budapesti sebességcsökkentés bevezetésének

Egyelőre csupán elképzelés a budapesti sebességcsökkentés, ám ősszel egyes területeken kipróbálhatják annak hatásait, és jövőre akár több területen is bevezethetik - mondta el az InfoRádióban Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke.

"Az előterjesztésben

szó sincs arról, hogy itt azonnali intézkedés történne,

mindössze tervezési munka indul, amely során áttekintjük azokat a budapesti szakaszokat, ahol érdemes lenne csökkenteni a mostani óránkénti 50 kilométerresnél nagyobb sebességet. Nem akarom megelőlegezni a szakmai munka eredményét, de jellemzően azok a részek lehetnek érdekesek, amelyek lakóövezetek környezetében vannak; ahol gyalogosforgalom közelében nagyobb sebességgel haladnak az autók" - részletezte Balogh Samu.

A tervezés fél évig tart, szakmai szervezeteket vonnak be, és társadalmi vitára is bocsátják a kérdést a városvezetők.

"Átnézünk minden egyes érintett útszakaszt, nincs szó fűnyíróelvről, hogy 70 helyett 50 jön, 50 helyett pedig 30 jön" - tette egyértelművé.

A Magyar Autóklub képviselőivel szerdára már rögzítettek egyeztetést, de más témában, így most hozzáveszik ezt az ügyet is.

Nyílt levelet írt az Autóklub A Magyar Autóklub nyílt levélben kérte Karácsony Gergelyt, hogy ne döntsön a veszélyhelyzet idején társadalmi és testületi vita nélkül a főváros életét hosszú távon meghatározó kérdésekben. A szervezet szerint ellentmondás, hogy az előterjesztés már olyan kérdésekben foglal előzetesen állást, melyekről vizsgálat szükségességét hangsúlyozza.

"Hasonló ellentmondás és nyilvánvalóan prekoncepciónak tűnik, hogy az előterjesztés a mellékúthálózat esetében egységesen 30km/h-ra történő csökkentést javasol. A MAK hiányolja a baleseti statisztikák bemutatását, vitatja azok létezését, arra nézve, hogy az abszolút sebességtúllépés domináns szerepet játszott volna a balesetek bekövetkezésében az előterjesztésben szereplő útvonalakon" - írják. A szervezet szerint sem a balesetek számának csökkenése, sem a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás mérséklődése nem bizonyított, sőt a tervezet elfogadásával, a közösségi közlekedés fejlesztéseinek hiányában, a forgalmi helyzet csődjére lehet számítani.

Az Autóklub felajánlotta segítségét a döntéselőkészítésben.

A kabinetfőnök külön aláhúzta, hogy

30-as korlátozás eleve csak ott lehetséges, ahová az emberek konkrétan hazamennek,

ahol nincs átmenőforgalom, de sok ilyen területet látnak.

Terv tehát őszre lesz, de mintaprojekteken keresztül ki fognak próbálni konkrét intézkedéseket; hogy "kisebb legyen a szmog, kisebb legyen a zaj" - tette hozzá.

Arról, hogy miért gondolja, alacsonyabb sebességhatárnál kisebb lesz a környezetszennyezés, azt mondta, kevesebb lehet a lassítás-gyorsítás, de mindezt ki kell próbálni majd.

Karácsony Gergely a témáról az ATV-nek beszélt kedd este. A főpolgármester elmondta, hogy édesapját közlekedési balesetben veszítette el, aki vélhetően túlélte volna, ha 30-mal ütik el. Hozzátette: ő később emiatt nem szerzett jogosítványt.

Mi lesz a buszokkal?

A szerdai Világgazdaság közben arról ír, hogy egy sebességcsökkenés

buszhiányos helyzetet

idézhet elő a fővárosban. A lap forrásai arról beszéltek, hogy az 50-ről 30-ra csökkentés miatt több járművet kellene forgalomba állítani, hogy adott idő leforgása alatt azonos mennyiségű utast el lehessen szállítani. Az utazással töltött idő ráadásul az érintett viszonylatokon megugorna.

A lapnak nyilatkozó Borbély Zoltán közlekedési szakjogász amondó: vállalható az az érv, hogy a sebességtúllépés sok halálos baleset okozója, de az 50 és a 30 között szerinte épp nincs akkora különbség.

Tiltakozás

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója is arról beszélt, hogy nem feltétlenül alkalmazható és nem helyes a fővárosi általános sebességkorlátozási javaslat. Mint mondta, meglepődtek a javaslaton, hiszen azt nem mutatták be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának - a budapesti városvezetés és a kormány közötti párbeszéd legfontosabb színterének - ülésén. Hozzátette, az egy nagyon helyes cél, bár nem újdonság, hogy a sebességet csökkentve tegyék biztonságosabbá Budapestet; a legtöbb lakóövezetben már most is csak 30 kilométer/órával lehet közlekedni, s egyéb korlátozásokat is bevezettek.

Kedden Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt közölte: a főpolgármester kérje ki a budapestiek véleményét mielőtt új koncepciót dolgoztatna ki sebességkorlátozásokról.

Az InfoRádióban megszólaló Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottsági elnöke is úgy látja, a halálos balesetek számának csökkentésére nem jó a napvilágot látott terv.

