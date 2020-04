Nyomatékos kérés: postára csak maszkban!

A Magyar Posta közlésére hivatkozva a 24.hu azt írja, hétfőtől a társaság azt javasolja a budapestieknek, hogy a postahivatalokban takarják el az arcukat.

A maszkrendelet a fővárosban eredetileg a kereskedelmi egységekre és a tömegközlekedési eszközökre volna érvényes, de a Magyar Posta belevette magát a körbe, ezzel - mint fogalmaznak - "a mindenütt jelenlévő fertőzésveszély kockázatát csökkentik" az emberek.

A Magyar Posta azt is javasolja az embereknek, hogy mindenütt, ahol van részleges maszkviselési kötelezettség, ott a postahivatalokba is csak maszkkal menjenek be az ügyfelek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Soós Lajos