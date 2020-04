Védőfelszerelések nélkül már egy tapodtat sem – galéria

Müller Cecília hangsúlyozta: emelkedik a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma, a 2500 igazolt fertőzött közül 927 embert kezelnek kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. Az igazolt fertőzöttek 57 százaléka nő, 43 százalékuk férfi.

Közölte azt is, hogy 272-re emelkedett az elhunytak száma, többségük – 256-an – hatvan év feletti, és jellemzően krónikus alapbetegségük is volt. Nyolc elhunyt az 50-59 éves, hatan a 40-49 éves, míg ketten a 30-39 éves korosztályhoz tartoztak.

A szakember beszélt arról is, hogy továbbra is Budapestről és Pest megyéből kerül ki a legtöbb fertőzött; előbbi 1274, utóbbi 350 igazolt esettel szerepel a nyilvántartásban. Az egész országra vetítve a százezer lakosra jutó fertőzötti arányszám 25,6. Mint mondta, ez a szám már összehasonlítható más országokéval, azonban valódi összehasonlításnak „nincs helye”, hiszen minden országban különbözően indult a járvány, és most is eltérően alakul.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy egy embert akár többször is letesztelnek, betartva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását. Kiemelte, kórházból koronavírusos beteget csak gyógyultan, két negatív teszttel és a klinikai tünetek megszűnte után küldhetnek haza.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról, hogy a vírus reprodukciós rátája (fertőzőképessége) Magyarországon – köszönhetően a járványügyi intézkedéseknek és a betartásuknak – 1 alatt van.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila