Érettségimentes lehetőségről tett bejelentést a szakminisztérium

Mint ismert, a kormány döntése alapján a középfokú oktatás végzős tanulói közül májusban azok a fiatalok tehetnek érettségi vizsgát, akiknek a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz szükségük van a bizonyítványra. A többieknek az őszi időszakban lesz lehetőségük az érettségi megszerzésére.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) most jelentős könnyítésről döntött azoknak a diákoknak az érdekében, akik szeptembertől a technikumok érettségire épülő képzéseiben szeretnék folytatni szakképzési tanulmányaikat. A határozat lehetővé teszi a technikumok szakmai vizsgára felkészítő két évfolyamos képzésébe való bekapcsolódást azok számára is, akik a járványhelyzet miatt most nem kívánnak vagy nem tudnak érettségi vizsgát tenni.

A középiskola befejező évfolyamát elvégzők közül tehát bárki beiratkozhat a technikumok kétéves képzéseire,

az így továbbtanulóknak az érettségit elegendő utólag, legkésőbb a szakmai vizsgáig megszerezniük.

Az ITM ezzel az intézkedéssel is hozzájárul ahhoz, hogy minden diák továbbtanulhasson, akik szakmát szeretne szerezni. A magyar gazdaságnak, a hazai vállalkozásoknak nagy szükségük van és lesz a versenyképes szaktudással bíró, tehetséges fiatalokra – hangsúlyozta a tárca közleményében Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára.

Miként bonyolítják le a szakmai vizsgákat?

A határozat szabályozása szerint a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgákat követő időszakban kell megszervezniük az intézményeknek. A szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat az iskolák által meghatározott időpontban, lehetőség szerint májusban tarthatják meg. A vizsgákat az érettségikhez hasonlóan kis létszámmal, a vizsgázók közötti megfelelő védőtávolság biztosításával, a biztonsági előírások betartásával kell megszervezni és lebonyolítani.

A vizsga végeredményét a szóbeli vizsga eredménye nélkül kell megállapítani. A vizsgán azok a végzős tanulók vehetnek részt, akik az utolsó tanévben a kötelező szakmai gyakorlat legalább 60 százalékát teljesítették.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt okiratok (például nyelvvizsga, jogosítvány) bemutatása nem kötelező,

sikeres vizsga esetén a bizonyítványt azok hiányában is ki kell állítani.

A határozat kitér arra is, hogy mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga nem szervezhető, azokat a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell megtartani. A javító- és pótlóvizsgák letételének lehetősége kapcsán megszabott, idén júniusban lejáró egy éves határidő a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakának utolsó napjáig meghosszabbodik.

A különleges szabályozás alapján igazoltnak kell tekinteni annak a tanulónak a hiányzását, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, és számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító- vagy pótlóvizsgának.

