Kinyírja az autóinkat is a kijárási korlátozás

Most, hogy a magyarok nagy része otthon marad, és csak a legszükségesebb esetben mozdul ki, a hazai autópark jelentős hányada is a parkolókban, kertekben, garázsokban pihen. Üzemanyagra nem kell költeni, de a gépjárműveknek árthat is, ha ritkán használja őket az ember. A Pénzcentrum összeszedte, mire kell figyelni, hogy ne menjen tönkre az autó, ameddig tart a vészhelyzet.

A több hetes állásidő a tüzelőanyagok állapotának romlását eredményezheti, melyre vannak megfelelő állagmegóvó szerek, adalékok.

Az új E10-es benzint nem érdemes 30 napnál tovább tárolni, ezért a lehető legkisebb etanoltartalmú üzemanyaggal kell feltankolni – ezek általában a kúthálózatok prémiumtermékei.

Akiknek hibrid vagy elektromos autójuk van: náluk az akkumulátorok merülése jelenthet problémát. Az elektromos és Plug-in hibrid járműveket heti 1-2 alkalommal lassú töltéssel töltse fel, hogy biztosan elérhető legyen szükség esetén

Ügyelni kell az akkumulátori töltöttségére. Ha csak hosszas próbálkozás után indul be a motor, a kontroll-lámpák fényei halványodnak, vagy a világítás gyengélkedik, biztos merülőben van az aksi.

Az olajat is érdemes lehet a hosszabb állás, ritkább használat előtt lecserélni, mert a régi olaj sok égési mellékterméket és egyéb szennyeződést szedhet össze, ami a kényszerszünet során lerakódik a rendszerben.

A problémák nagy eséllyel megelőzhetőek azzal, ha egy-két hetente mennek egy nagy kört az autóval, legalább 30-50 kilométert, ameddig be nem melegszik rendesen. Ha van klíma az autóban, azt is be kell ilyenkor kapcsolni, és a szellőzőventilátort is érdemes megjáratni a legnagyobb fokozaton, hogy leszáradjon a klíma hőcserélője.

Nem érdemes behúzni a kéziféket hosszabb időre, mert hajlamos beragadni a sok állásban, aztán se előre, se hátra…

A műszaki vizsgát ne halasszák el azok az ügyfelek, akiknek ez most esedékes. A műszaki vizsgáztatás a legtöbb helyen problémamentesen és kellő elővigyázatossággal üzemel.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!