Így lehet a kijárási korlátozás idején vért adni

A kijárási korlátozásról szóló rendelet szerint tágabb értelemben az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele nem esik korlátozás alá. Ugyan nevesítve a véradás nincs benne, ezért felvettük a kapcsolatot az operatív törzzsel, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és ők tájékoztatni is fogják a lakosságot, hogy a véradás nem esik semmilyen korlátozás alá - mondta az InfoRádiónak Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese.

"Jelen pillanatban szerencsére ez nem egy kijárási tilalom, csak egy korlátozás, tehát minden további nélkül el lehet jönni vért adni"

- hangsúlyozta a főigazgató-helyettes. Hozzátette:

biztos, ami biztos, minden, időpontot foglaló véradónak küldenek válasz e-mailben egy visszaigazolást, hogy várják a véradásra.

Akit ők hívnak be sms-ben vagy telefonon, szintén kapnak egy ilyen igazoló sms-t.

Jelenleg a normál eljáráshoz képest annyi a változás, hogy előzetes kérdőíves ellenőrzést, vagy előszűrést végeznek, amivel megállapítják, hogy egyáltalán fennállnak-e azok a kockázatok, ami a koronavírus-fertőzés szempontjából veszélyt jelenthet. Járt-e külföldön az elmúlt 30 napban a jelentkező, észlelt-e magán olyan tüneteket, amik a fertőzésre utalnak - láz, köhögés, izomfájdalom, gyengeség -, került-e kapcsolatba koronavírus-fertőzött személlyel.

"Ha ezek közül az állítások közül bármelyik igaz, akkor be sem engedjük a vérgyűjtés helyszínére"

- közölte Nagy Sándor. Hozzátette: önmagában ez a vírus vérkészítménnyel nem terjed, tehát a készítmény maga az biztonságos. "Arra kell nagyon vigyáznunk, hogy a véradó se a személyzetünket, se a többi véradót ne fertőzhesse meg" - jelentette ki.

Szavai szerint most az a legfontosabb, hogy elegendően jöjjenek el vért adni, legyen elég hely a véradásra és legyen személyzet is hozzá. Megemlítette azt is, hogy

jelenleg a szokottnál kevesebb vér fogy, mivel a kórházak a sürgősségi ellátásra fókuszálnak,

csak ezeket biztosítják. Ott is szigorúbb szabályok vannak a tervezhető beavatkozásokat illetően, épp annak érdekében, hogy a kapacitásokat az esetlegesen megnövekvő koronavírusos esetekre, vagy a súlyosabb állapotú betegekre fordíthassák.

"Ezért az a csökkent mennyiség, amit ezekben a napokban veszünk - a megszokott napi 1500 körüli egységhez képest, 1000-1200 egység között van - elegendő, mert a felhasználás is általában ezer egység alatt marad" - tette hozzá Nagy Sándor.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Soós Lajos