Koronavírus – Fokozott veszélyben vannak a dohányosok

Szem, száj, orr – ez a három terület, ahol a vírus a nyálkahártyákhoz jutva megtapadhat. A koronavírus a testnyílásokon bejutva megtapad a nyálkahártyákon, és a nyák folyamatosan csordogál „lefelé” a légutakon. A nyálkahártyákon úgynevezett csillószőrös hámsejtek alkotnak fizikai védővonalat, feladatuk a szennyezések, kórokozók kisöprése a külvilágba, még mielőtt túl mélyre hatolnának.

"Dohányzás hatására azonban a csillószőrös hámsejtek lebénulnak, hajladozás helyett csak rogyadoznak, nem képesek betölteni funkciójukat. Így a dohányos a védelmi rendszer egyik nagyon fontos elemétől esik el" – mondta Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont szakorvosa a 24.hu-nak.

Amint a koronavírus átjut a nyálkahártyán, befurakszik a sejtekbe, és arra „kényszeríti” őket, hogy sokszorosítsák RNS-ét és fehérjéit: sokszorosan újratermelteti magát. A vérárammal a test minden szegletét bejárják, de az úgynevezett célszerveket a tüdő, a garat, vagyis a légzőrendszer részei jelentik számukra. Ezért ide fókuszál az immunrendszer is, itt jelentkeznek a tünetek,

A tünetek megjelenése már az immunrendszer harcának jele, e küzdelem kimenetelén fordul meg az ember sorsa. Ezért jelent komoly rizikófaktort bármely betegség, gyógyszer vagy bármi egyéb okból fennálló immunhiányos állapot.

A tüdőben a vírus a léghólyagok és a szövetek közti térbe jutva gyulladást okoz, következményként savós váladék gyűlik fel, egyre inkább nehezíti a gázcserét, legrosszabb esetben a beteg súlyos oxigénhiány miatt megfullad. Ezért központi kérdés a rendelkezésre álló lélegeztető gépek száma.

A dohányzás újabb hátulütője, hogy eleve enyhe krónikus gyulladásban tartja a légúti nyálkahártyát, ami értelemszerűen „hozzáadódik” a vírus okozta gyulladáshoz, jelentősen rontva a beteg esélyeit. Emellett a cigaretta hatására fellazul a légutakban található nyálkahártya, és nemcsak a vírusok megtapadásához biztosít kedvezőbb körülményeket, hanem növeli a bakteriális felülfertőzés esélyét is.

A koronavírus egyik rizikócsoportját alkotják az asztmások. Egyrészt ők is krónikus, allergiás légúti gyulladással küzdenek, másrészt a tüdejükben jelen lévő gyulladás hörgőszűkületet okoz, számukra enyhébb tüdőgyulladás is komolyabb következményekkel járhat – és ugyanez igaz a „csak” dohányosokra is.

