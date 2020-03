koronavírus

Csütörtök óta már a halottakat is tesztelni kell

A legtöbb kórházba szombaton eljutott - március 19-én keltezett - tisztifőorvosi utasítás szerint már minden gyanús betegtől lehet és szükséges mintát venni elhunyta után - írta a Napi.hu, amely idézte is azt.

"Az EMMI V/2404/2020/EAT iktatószámú utasítása alapján, a járványos időszakra tekintettel, a boncolások felfüggesztésre kerülnek, kivételt képeznek ez alól a törvényszéki boncolások. Azon elhunytak esetében, akiknél felmerül a Covid-19 fertőzés gyanúja, a halál beálltának megállapítása után 30 percen belül vett felső légúti, orr és torok mintákat egy mintavevő csőbe belemosva (ugyanúgy, mint a megbetegedés gyanúja esetén betegből vett minta), minta beküldhető laboratóriumi vizsgálatra. "

A lap szerint az új eljárásrend egyelőre csak a kórházakra vonatkozik, az általuk megkérdezett házorvosok bíznak abban, hogy hamarosan számukra is megszületik az irányutatás. Jelenleg ugyanis ők végzik el a halottszemlét, ha valaki az otthonában hunyt el.

Az utasítás szerint a normál boncolásokat nem kell elvégezni

- így lehet, hogy a későbbiekben pontatlanabbak lesznek a halálozási statisztikák.

A tisztifőorvos idézett rendelkezése szerint, ha Covid-19 gyanú merül fel, akkor a beküldőlapon jelezni kell, hogy a minta elhunytból származik. Amennyiben a vizsgálat eredménye pozitív, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendben foglaltak szerinti intézkedéseket megteszi az illetékes népegészségügyi hatóság, ilyen a szoros kontaktok azonosítása, a megfertőződés forrásának felkutatása, ha lehetséges.

A temetésekre ebben az esetben a fertőző betegségben elhunytakra való előírások érvényesek.

Ez többek között a halottszállítást végző eszközök fertőtlenítésével, a holttestek tárolásával kapcsolatos.

A lap szerint a kórházak szombaton megkapták azt az utasítást is, hogy minden pneumónia (tüdőgyulladás) miatt lélegeztetett betegtől mintát kell venni az új fajta koronavírusra is. Vagyis most a tesztelések intenzívebbé váltak, amit az egészségügyi ellátó személyzet pozitívan értékelt.

A hivatalos tájékoztató honlap vasárnapi (március 22-i) tájékoztatása szerint újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 131-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt 28 új esetet regisztráltak. Két további a vírust elkapó beteg meghalt, egy 65 éves és egy 75 éves magyar nő hunyt el. Az itthoni áldozatok száma ezzel hatra emelkedett. Tizenhatan távozhattak gyógyultan a Szent László Kórházból.

Vasárnap délre világszerte több mint 313 ezer fölé nőtt az igazoltan fertőzöttek száma, az elhunytaké 13 ezer fölé, a gyógyultaké 95 ezerre emelkedett.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán A nyitóképen Müller Cecília országos tisztifőorvos