Megalakult Szanyi Tiborék új pártja

Huszti Andrea korábbi szakszervezeti aktivista, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökségi tagja a bejelentésen hangsúlyozta: az Igen Szolidaritás legfőbb célja annak "a szociális válságnak a megszüntetése", amibe "az Orbán-rendszer elmúlt évtizede sodorta" az országot.

Mint mondta, azt tapasztalják, hogy az ellenzéki pártok már nem tudnak több szavazót megszólítani, hiszen 38 százalék a bizonytalanok aránya. Az Igen Szolidaritás azzal, hogy alternatívát kínál, bővíteni akarja az ellenzéki szavazótábort - fűzte hozzá.

Szanyi Tibor pártelnök úgy vélekedett: az emberek kétharmada napról napra él, amit csak szociális fordulattal lehet megváltoztatni. A szociális válság mellett kibontakozó klímakatasztrófa kezelésére is kínál megoldást az Igen Szolidaritás 155 pontos programja - emelte ki.

Székely Sándor arról beszélt: a szociális válság felszámolása érdekében azonnali és radikális béremelést követel az Igen Szolidaritás, továbbá 200 ezer forintos minimálbért, 100 ezer forintos nyugdíjminimumot és a családi pótlék megháromszorozását.

Kalmár Szilárd alelnök közölte: el kívánják érni, hogy napi 8 óra munkából tisztességesen meg lehessen élni Magyarországon.

Szanyi Tibor kérdésre válaszolva azt mondta,

az "ellenzéki tortát" nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is bővíteni kívánják. Szándékuk szerint mind a 106 egyéni választókörzetben részt vesznek majd előválasztáson.

Székely Sándor - szintén kérdésre válaszolva - közölte, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom, amelynek ő az elnöke, nem olvad be az Igen Szolidaritásba, hanem továbbra is önállóan működik; más szervezetek csatlakozását is várják a párthoz.

Kalmár Szilárd kérdésre reagálva azt mondta, nem akarják Gyurcsány Ferenc DK-elnökhöz hasonló módon nehezíteni a MSZP helyzetét, ezért nem áll szándékukban szocialista politikusok és párszervezetek "átcsábítása".

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy már 200-an jelezték csatlakozási szándékukat a párthoz, amely mellett a Szanyi Tibor által életre hívott Igen Mozgalom is fenntartja működését.

Nyitókép: Facebook/Szanyi Tibor