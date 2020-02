Kegyelmet kért Kocsis István és volt tanácsadója

Ő és akkori tanácsadója, Szász András kegyelmi kérvénnyel fordult a köztársasági elnökhöz - tudta meg a Népszava Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől.

Bár a Köztársasági Elnöki Hivatal a lap megkeresésére nem kívánt konkrét adatokkal szolgálni, egy másik forrásuk elképzelhetőnek tartja, hogy Kocsis István kérelmét már el is utasították. Úgy értesültek, hogy valószínűleg a betegséggel kezelt Szásznak is be kell vonulnia a tököli rabkórházba.

Nyitókép: Soós Lajos