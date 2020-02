Újabb témában feszült egymásnak a kormány és a főváros

Hosszú posztban írt Karácsony Gergely főpolgármester arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz Budapest idei költségvetéséről, azon belül a színházaknak járó pénzről is. Mint ismert, a fideszes kormánytöbbség egy új törvénnyel 2019 decemberben átalakította a teátrumok finanszírozásának rendszerét, és az állami támogatásért cserébe nagyobb befolyást szerez az intézmények fölött. Mindezt a Gothár-üggyel indokolták.

Akkor tüntetést tartottak a budapesti Madách téren, amelyen Karácsony Gergely is megjelent, és most emlékeztetett: akkor azt ígérte, megvédik a színházakat, amelyeknek egy rossz és káros törvény veszélyezteti a művészi szabadságát (a veszélyeztetést egyébként a kormányzat tagadta). Most részletezte, hogy ezt hogyan képzelik el - hozzátéve, hogy meglehetősen szűkös Budapest költségvetése. "Utálatos helyzet, utálom magam is ezt a törvényt, ezért úgy kellett ebben az ügyben is számolnunk, hogy figyelemmel legyünk arra, nem csak színházakat kell finanszíroznunk ebben a városban. A vállalás betartása tehát nem veszélyeztetheti a város működőképességét" - írta a Facebookon a főpolgármester, majd felsorolt öt pontot, amik mentén a kormányzattal tárgyaltak.

Ezek között szerepel, hogy

minden színház fenntartói joga a fővárosnál marad,

a művészi szabadságukban veszélyeztette színházakat pedig tisztán önkormányzati finanszírozásba vonják, vagyis nem lesz az államnak beleszólása a Katona József Színház, az Örkény Színház, a Radnóti Színház és a Trafó művészeti munkájába.

Ezeken kívül lesznek állami, valamint vegyes (állami és önkormányzati) finanszírozású színházak is.

A független színházak és előadóművészek művészi szabadságát azzal kell a főváros szerint biztosítani, hogy a támogatásukra eddig biztosított pénzt ezután is megkapják, és a fővárosi művészek esetén pedig ennek a támogatásnak az elosztásáról a főváros által jelölt kuratórium dönt elvszerű módon.

A fővárosi Szabad-Tér Színházat - amely nevével ellentétben nem klasszikus színház, inkább színpad és rendezvényhelyszín, továbbá a Budapesti Nyári Fesztivált is megszervezi -, a jövőben valós funkciójának megfelelően üzemeltetik tisztán önkormányzati finanszírozásból. Ezt a színpadot többek között független színházi produkciók befogadására is alkalmas helyszínné teszik, ehhez igazítják a cég jogi státuszát és működtetését.

Az utolsó ponttal, illetve azzal kapcsolatban, hogy a Szabad-Tér Színház vezetőjéről szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy sajtótájékoztatón kijelentette: ha, ahogy az a közgyűlési előterjesztésben szerepel, hogy nem az eddigi vezetőt kívánják megbízni az igazgatói feladatokkal, hanem a javaslat szerint Benkő Nórát, akkor

az állam felfüggeszti a színházak finanszírozásáról szóló tárgyalást.

Ez esetben a főváros tarthatná fenn maga a színházait - tette hozzá a miniszter.

Nyitókép: Pixabay