Koronavírus – Karanténba került két magyar kamionsofőr

A magyar kormány feladata, hogy mindent megtegyen a magyar emberek biztonságáért és egészségéért – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, de hozzátette, egy járvány esetében senki nem tudja, mit hoz a holnap. Nem lehet kijelenteni, hogy nem fog megjelenni Magyarországon a vírus.

A Japánban veszteglő Diamond Princess fedélzetéről a fertőzött magyar férfit kórházba szállították, újabb tesztet végeztek el rajta, ennek eredményét várják. Ha pozitív lesz, akkor átviszik egy megfigyelőközpontba, mert

továbbra is jól érzi magát, nem köhög, nem lázas

– mondta el az államtitkár, és beszélt arról is, hogy ha a teszt negatív lesz – amire nem sok példa volt eddig –, akkor szintén megfigyelés alatt marad, és a tesztet megismétlik. A magyar külügy folyamatosan kapcsolatban van vele.

A másik két magyar továbbra is a hajón van, ők negatív eredménnyel rendelkeznek.

Olaszországban két tartományban, Lombardiába és Venetóban rendeltek el karantént.

Egy magyar kamionsofőr telefonált a milánói konzulátusra, hogy a lombardiai karanténban ragadt.

A férfi egészséges, az ellátása biztosított, és a védelme is biztosított, mivel a kamionjában tartózkodik. Folyamatos kapcsolatban van vele a milánói konzultus.

Egy másik kamionsofőr, aki korábban járt a mostanra lezárt területen, jelentkezett a római nagykövetség telefonszámán, hogy

hazaérkezett, de nem érzi jól magát.

Erről azonnal tájékoztatták az országos tiszti főorvost, és elrendelték a karanténba szállítását. A vizsgálatokat a Szent László kórházban végzik el.

"Továbbra is arra kérjük a magyarokat, hogy csak azok utazzanak a két tartományba, akiknek halaszthatatlan az utazásuk, és más tartományokba is fontolják meg az utazást" – mondta Menczer Tamás. Olaszország egyik szomszédja sem vezetett be korlátozást, már kilenc tartományt érint a járvány, de a fertőzöttek között magyar állampolgár nincs.

Tenerifén egy szállodát helyeztek karantén alá egy olasz állampolgár miatt. A helyi tiszteletbeli konzul úgy értesült, hogy

vannak a szállodakomplexumban magyarok, de egyelőre nem tudják, hogy hányan.

Most Madridból egy konzul utazik Tenerifére, hogy szükség esetén segítse a karanténban lévő magyarokat, és ha kell, újabb munkatársat vezényelnek oda.

A Kínában tartózkodó 172 magyar állampolgár közül mindannyian jól vannak.

Nyitókép: MTI/AP/Paolo Santalucia