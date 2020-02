Lecsaptak a fejszék a Normafánál, megszólalt az önkormányzat

Sajtóhírek szerint a XII. kerületi önkormányzat megkezdte a Normafa közelében tervezett parkoló kialakítását. Az Index írt arról - a Normafa természetesen nevű Facebook-oldalra hivatkozva -, hogy megtörtént a fák kivágása a tervezett új parkoló területén. Mégpedig a civil szervezet szerint engedélyek nélkül.

Az Index készített egy drónfelvételt, amelyen látható, hogy a területet korábban borító sűrű növényzet jelentős része mostanra eltűnt, illetve kirajzolódnak az új parkoló korvonalai a tartósan megmaradó facsoportok mellett.

Az InfoRádió az ügyben megkereste a hegyvidéki önkormányzatot.

A XII. kerület vezetése közleményében cáfolta, hogy engedély nélkül vágtak volna ki 60 fát, a területen csak a jogszabályokat betartva, engedélyek szerint folytatják a parkoló kialakítását.

Az ügyben számos civil szervezet képviselőjével és politikussal is tárgyaltak tavaly ősszel. Az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően dolgozták ki azt a kompromisszumos javaslatot, amelyet a főváros új vezetésével is ismertettek.

Hozzátették: olyan megoldást találtak, amely csökkenti a parkolóhelyeket, de jóval kisebb tisztítást és tereprendezést igényel, ennek eredményeképpen egy szabálytalan alakú parkolót alakítanak ki, ahol végül nem kellett kivágni a korábban tervezett 220 fát, a parkolón belül 160 fa megmarad.

A tavaly év végén, jogerős engedély birtokában kivágott főleg elszáradt és beteg fákat az önkormányzat ígéretének megfelelően többszörösen pótolják az év végéig.

Az ügyben megszólalt a Normafa természeti értékeit féltő Védegylet is. Újszászi Györgyi, a szervezet főtitkára azt mondta, a terület már most is túlterhelt, a legfontosabb a forgalom csökkentése.

Mindenképpen a tömegközlekedést kell előnyben részesíteni és az azzal való utazást úgy fejleszteni, hogy nagyon sokak számára elfogadható legyen - hangsúlyozta a főtitkár. Hiszen a Normafához épp azért mennek az emberek, hogy tiszta levegőt szívjanak, tehát ott nem nagyon szeretnének károsanyag-kibocsátást generáló fejlesztéseket.

Ide további forgalmat generálni valószínűleg pont azt a békés, tiszta környezetet veszélyeztetné nagymértékben, ami miatt a fővárosiak és más ide kirándulók is kedvelik, tehát

a lehető legtermészetesebb állapotában szeretnénk megőrizni, hogy még sokáig élvezhessük

- tette hozzá Újszászi Györgyi.

Az önkormányzat jelezte, fontosnak tartja azt is, hogy megszűnjön a Normafán a természetvédelmi területeket is érintő szabálytalan parkolás. Ezért az erdőből egy kevésbé fontos területre helyezik át a most erdőterületen, a Síház mellett lévő, aszfaltborítású parkolót és buszfordulót. A parkoló mérete nem nő, sőt, a vadparkolás megszűnésével csökken az elhelyezhető járművek száma. A környékbeli lakók érdekében most mérik fel, hogyan lehet megoldani, hogy az utcákba beálló autók ne tegyék élhetetlenné a Normafán élők mindennapjait.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton