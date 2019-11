Újratervezik a parkolót a Normafán

Pénteken az aHang nevű civil tömörülés képviselője és a Védegylet szakértője találkozott Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármesterrel a Normafára tervezett parkoló ügyében.

A szervezet közlése szerint az önkormányzat átgondolta a tervezett parkoló kibővítését. Pokorni Zoltán azt közölte: újratervezik a parkolót.

Minden 20 cm átmérőnél nagyobb fát meghagynak, nem vágják ki őket,

a 10-20 centiméter átmérőjűeknél pedig igyekeznek minél többet megtartani.

Így a tervezettnél kevesebb parkolóhely lesz és nem egy szabályos, hanem egy "amőbaszerű" parkoló lesz árnyékot adó fákkal – közölte az aHang.

A polgármester szerint ez nem egy új gigaparkoló lesz, hanem a jelenleg is meglevő parkolók összevonása, áthelyezése. Az eredeti átalakítási tervben is szerepelt, hogy a jelenleg erdő besorolású területen levő buszvégállomást és parkolót fölszámolják, parkosítják és az erdei út bejáratánál lévő sorompót mintegy 400 méterrel lejjebb hozzák, így a Normafa kapujához érkező autók nem tudnak behajtani védett területre, egy kerülőúton tudják csak megközelíteni a parkolót. A polgármester azt mondta, hogy ez által az ide parkoló autókat gyakorlatilag "beterelik egy elkülönített karámba" és a "vadparkolás" gyakorlata is megszűnik, nem tudnak majd erdei utakon parkolni. A gerincről elhúzzák az Eötvös út felső szakaszát, amely így hamarabb, a volt Hotel Olimpia területe alatt már lekanyarodik a Konkoly-Thege út felé. Innen lenne megközelíthető az új parkoló, amely a Síház felé zsákutcává váló Konkoly-Thege úton lenne.

A cél pedig továbbra is a fogaskerekű fejlesztése, ami azonban legalább öt évet vehet igénybe, ha a szükséges anyagi erőforrások biztosítottak - ehhez kell a főváros és a kormány támogatása is. Ha ez elkészül, akkor pedig érdemes akár a parkoló megszüntetése körüli vitát is kinyitni - fogalmazott a polgármester a tömörülés tájékoztatása szerint.

A bejelentés ellenére szombaton délelőtt megtartották az ellenzéki pártok által kezdeményezett demonstrációt. A párbeszédes Szabó Tímea beszédében hangsúlyozta, hogy "egyetlen fát sem vághatunk ki" a klímaváltozás miatt. Ha mégis kivágják a fákat, akkor az Európai Bizottsághoz fordulnak – jelezte.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton