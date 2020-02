Karácsony Gergely elárulta, mit látna a legszívesebben a belpolitikában

Azokat az okokat, politikai stratégiai dilemmákat, amelyek miatt az LMP-ből korábban kivált a Párbeszéd Magyarországért, és így ma két zöld párt van, a történelem felülírta, vélekedett Karácsony Gergely az InfoRádió stúdiójában.

„Mindkettőre szükség van, sőt, arra van szükség, hogy a zöldpolitikát újragondoljuk, újraértelmezzük, hogy a korábban a zöldpolitika nevében megjelent politikusokat visszacsábítsuk. És ami nagyon fontos, hogy azok a fiatalokat, akik részben a saját generációjuk, részben pedig a bolygóért érzett felelősségük miatt kint tüntetnek az utcán, a klímatüntetések új korosztályát is megtaláljuk” – tette hozzá a főpolgármester.

Szeretnének új lapot indítani a zöldpolitikában. „Ma, azt gondolom, ez különösen fontos, a magyar belpolitika és az európai politika szempontjából is. És ez nemcsak egyszerűen pártok valamilyen kombinációban való egymásra találása, hanem a zöldpolitika új alapokra helyezése, azzal együtt is, hogy én, az MSZP–Párbeszéd korábbi miniszterelnök-jelöltjeként is nagyon fontosnak érzem, hogy

a zöld pártok és a szociáldemokrata gondolat szövetségi szinten újra találkozzon.

Ennek az értelmében én egy szocáldemokrata–zöld szövetséget látnék a legszívesebben a magyar belpolitikában” – hanztott el az Arénában.

A politikus szerint még korai pártnevekkel dobálózni, és pártpolitikai szervezeti kérdéseket megvitatni. „Nemcsak a magyar belpolitika miatt, hanem általában, az előttünk lévő globális kihívások miatt a zöldek és a szociáldemokraták együttműködése szükséges” – ismételte meg. Úgy vélte, érdemes keresni a szövetséget, és például az MSZP jó irányba indult el a társelnöki rendszer bevezetésével és egy új politikai stratégia irányával. De hogy a pártok hogyan teszik rendbe a saját szervezetüket, vagy mi lesz egy összefogás neve, az még a jövő zenéje.

Karácsony Gergely szerint létre kell hozni a teljes ellenzéki egységet, azon belül pedig fel kell építeni egy szociáldemokrata–zöld alternatívát.

Az Arénában az is elhangzott, hogy Budapest főpolgármestere jelentős béremeléssel számol a BKV-nál. Mint mondta, a főváros nincs abban a helyzetben, hogy a szakszervezet által követelt 15 százalékot megadják, de a cég által kínált 8 százalékhoz képest van mozgástér felfelé. Szó esetett még az egységes parkolási rendszerről, továbbá a pesti rakpart nyári lezárásáról is.

InfoRádió - Aréna – Karácsony Gergely (1. rész)

InfoRádió - Aréna – Karácsony Gergely (2. rész)

Nyitókép: Koszticsák Szilárd