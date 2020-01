Máris több bevetésen van túl a Balaton új büszkesége - videó

A decembertől működő saját helikopter annak a 9 helikopternek az egyike, amit az állam a norvég légimentőktől vásárolt meg.

A gép lélegeztető, újraélesztő, illetve ultrahang berendezésekkel is fel van szerelve

- számolt be a Keszthelyi TV Híradója.

Korábban egy Ausztriából bérelt helikopterrel repültek ki a baleseti helyszínekre a Sármelléki Légimentők. A tapasztalatok szerint átlagosan napi kétszer kaptak riasztást. Az osztrák gépek bérleti szerződése 2019. december 28-ig szólt, tartalék helikopter korábban nem volt az országban, szükség esetén azt is az osztrák bérbeadó biztosította.

2019 év végétől kezdve viszont szolgálatba állt az a jármű, mely már magyar tulajdonú. A Rendőrség közleménye szerint összesen kilenc 7-14 éves, EC135 P2+ típusú használt, de jó állapotú helikoptert vásárolt meg a kormány.

Ezek közül négy Debrecenben, Szentesen, Miskolcon és Pécsett már korábban rendszerbe állt, míg a budaörsi, a balatonfüredi és a sármelléki gépek decembertől használhatóak.

További két helikopter pedig tartalékban van, szükség esetén ezeket a járműveket is be lehet vetni. Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-igazgatója az M1 csatornának adott interjújában kiemelte, a helikopterek olyan berendezésekkel is el vannak látva, melyek a korábbiakban nem szerepeltek.

A gépek robotpilótával, éjjellátó képességgel és időjárásradarral is rendelkeznek.

A kommunikációs és pr-igazgató szerint a fejlesztéssel a tervezett karbantartások, illetve az esetleges műszaki hibák sem okozhatnak fennakadást a mentésekben. 2020 január elsejétől a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait a Készenléti Rendőrség gyakorolja, az Országos Mentőszolgálat pedig az egészségügyi szakmai irányítást végzi.

A helikopter tavaly december végén került a zalai településre, azóta több bevetésen is használták már. A Sármelléki Légimentőknek tavaly 617 esetben kellett kivonulniuk. Zala megyén kívül Somogy, Vas és Veszprém megyében is látnak el feladatokat.

Nyitókép: police.hu