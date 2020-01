Nagyot esnek idén a felvételi ponthatárok

Az idén ismét többen juthatnak be a felsőoktatásba, miután számos népszerű szak ponthatára csökken - írja a Magyar Nemzet.

Az ősszel induló képzésekre február 15-ig kell beadni a jelentkezéseket, az előzetes pontszámok pedig megkönnyítik az esélylatolgatást.

63 intézmény bő 7000 képzése közül lehet választani, igaz, a fiatalok többsége évről évre ugyanarra a negyven-ötven közkedvelt szakra jelentkezik. A népszerűségi listát évtizede vezető

gazdálkodás és menedzsment szakra pél­dául tavaly tízezernél is többen szerettek volna bekerülni.

A felvételi eredményeket idén is július közepén hirdeti majd ki a szakminisztérium.

Előzetes pontszámokat 2013-ban határoztak meg először, akkor még csak 16 szakon, ma viszont már 31 alapszakon és tíz osztatlan képzésen tudható előre a bejutási küszöb, és jó hír a felvételizőknek, hogy a pontszámok sokat csökkentek a kezdetekhez képest. Míg néhány évvel ezelőtt az érintett képzések többségéhez 430–460 közötti pontszámra volt szükség a maximális ötszázból, most sok szakhoz már 310-320 pontot is elég összegyűjteni, négyszáz feletti pontszámra pedig nincs is szükség. Tavalyhoz képest jelentősen enyhültek a követelmények többek közt a jogászképzésben, ahol a korábbi 440 helyett mind­össze 350 pont lesz a minimum.

Igaz­ságügyi igazgatás képzésen 424 helyett 350 lett a ponthatár. ­Kommunikáción 440-ről négyszáz pontra, pszichológián 435-ről négyszáz pontra változott a pontszám, de érinti a könnyítés a nemzetközi gazdálkodás, illetve nemzetközi tanulmányok szakokat is, ahol a korábbi 420 és 455 helyett most már csak négyszáz pontra lesz szükség.

A leendő lótenyésztők tíz-, a gyógyszerész hallgatók ötpontos könnyítést kaptak,

és további képzéseken is lesz csökkentés.

Általános orvosi szakon marad a 380 pontos követelmény, az építészmérnöki vagy a szociológiaképzést választók pedig 330 pontos minimummal számolhatnak. Agrármérnöki és erdőmérnöki szakra várhatóan háromszáz pont is elég lesz.

A sikeresen felvételizők száma egyébként folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban: tavaly 112 ezer jelentkezőből csaknem 79 ezer fiatal jutott be az általa megjelölt képzések valamelyikére, míg a 2018-as felvételi csak 75 ezernek sikerült, egy évvel korábban pedig 72 ezren iratkozhattak be.

Nyitókép: Rosta Tibor