Az őszi ülésszak legfontosabb eredményei között szerepelt a gazdasági és családvédelmi törvények megalkotása – mondta Kövér László az InfoRádió Aréna című műsorában. „Azokat a gazdasági és családpolitikai tárgyú törvényeket emelném ki, […] amelyek az elmúlt évek tendenciáinak a folytatásaképpen próbálják a magyar gazdaságot a külső környezetváltozásától – úgy tűnik, hogy negatív irányú árazásától – kicsit függetleníteni és továbbra is emelkedő pályán tartani” – fogalmazott az Országgyűlés elnöke.

Kövér László kitért a közigazgatási bíróságokkal összefüggő döntésekre is. „Úgy látta jónak a kormány és a parlamenti frakció, hogy jobb tiszta helyzetet teremteni, tehát nem fenntartani egy olyan vitapontot, amely tulajdonképpen értelmetlen. Hiszen a magyar igazságszolgáltatás hatékonyságát is javította volna mindaz, amit az előző igazságügyi miniszter eltervezett, de miután ezt nem voltunk képesek, úgy tűnik, megértetni a hazai közvéleménnyel sem, nem beszélve az eleve ellenséges külső opponenseinkkel, ezért inkább visszakoztunk” – magyarázta.

A házelnök beszélt a most megalkotott házszabályról is. „Azt várom, hogy legalább fájjon; már elnézést kérek, a kicsit ironikus, vagy talán sokak fülének cinikus megfogalmazásért. Ha nem lehet szép szóval jobb belátásra téríteni némely ellenzéki képviselőt, ha ezeket a renitenskedőket nem lehet megfékezni, akkor legalább olyan szankciós rendszert kell a magatartásuk mellé rendelni, ami meggondolásra készteti őket, hogy egy kissé visszább fogják magukat – hangsúlyozta a házelnök. – Persze most is van figyelemfelhívás és botránykeltés, de azért nem léptek át olyan határokat a képviselők az elmúlt hetekben, hónapokban, mint amit korábban megtettek, mondjuk egy évvel ezelőtt. Elnézést, ha megint kicsit túlmegyek a határon az iróniával, de valahol olvastam egy jópofa szöveget, egy kocsma falára ki volt írva egy táblára: úriember nem köp a padlóra, a bunkóknak meg tilos. Tehát,

ha mindenki úriemberként viselkedne, akkor nem kellene olyan szabályokat megállapítani, amelyek szankcionálják a nem úriember viselkedést”

– tette hozzá.

Kövér László a tavaszi ülésszakról azt mondta, hogy az egyik legfontosabb döntés a következő költségvetés elfogadása lehet. „Végre egy kiegyensúlyozott, nyugodt törvényalkotási tempót vett föl az Országgyűlés. Az első félévben fogjuk elfogadni a 2021-es állami költségvetésről szóló törvényt, ami a legfontosabb jogszabály lesz. Nagy valószínűséggel a családpolitikában is és az ifjúságvédelemben is lesznek törvénymódosítások, törvényalkotási kezdeményezések – ismertette. – Nem lesz unalmas a tavaszi ülésszak sem.” Kövér László hozzátette, további szabályozási kényszer nincs az Országgyűlésen.

Uniós ügyek

A nagyobbik kormányzópárt választmányi elnöke arról is beszélt az Arénában, hogy a Fidesz egy erős Európai Unióban érdekelt. Bár sok mindenben nem értenek egyet az új Európai Bizottság elnökével, legalább magatartásában, habitusában óriási különbséget mutat elődjéhez, Jean-Claude Junckerhez képest, tette hozzá Kövér László, aki szerint Ursula von der Leyen már a párbeszédre törekszik. A házelnök meglehetősen borúlátó az Európai Unió jövőjét illetően, mint fogalmazott:

„a szétfeszítő erők jóval nagyobbak, mint a centripetális erők”.

A kormánypárti politikus úgy véli, nem a visegrádi országok, hanem a közösség északi és déli felének ellentétei, valamint a németek és a franciák közötti érdekkülönbségek is nagyok. Kövér László azt várja az új magyar uniós biztostól, hogy nem hagyja békén a Bizottságot, Tanácsot, és azokat a tagállamokat, akiknek távol áll a nemzeti érdekeitől az unió bővítése. „Nyilván mi érezzük legközvetlenebbül annak a bizonytalanságnak, instabilitásnak a hátrányos következményeit, ami azáltal áll fenn, hogy a Balkánt nem sikerült integrálni az Európai Unióba: a legközvetlenebb jelennek az illegális migráció nap mint nap visszatérő problémája, ha a magyar déli határokat nézzük” – emelte ki.

A Fidesz választmányi elnöke szerint bár nincs kimondva egyértelműen, de a fejlettebb tagállamok a Balkán erőforrásait úgy is ki tudják sajátítani, ha ezek az országok nem tagjai a közösségnek.

Kövér László az InfoRádióban beszélt a Fidesz és az Európai Néppárt viszonyáról is:

„A nemzeti érdekeink azt diktálják, hogy egy erős Európai Uniónak legyünk a tagjai. Egy erős Európai Uniót pedig az segítene elő, ha az Európai Néppárt újra erős lenne.

Nemcsak a mandátumszámát, hanem a támogatottságának a tendenciáját tekintve is – magyarázta Kövér László. – Tehát, ha nem egy gyengülő, lefelé tartó pályán lévő erőről, hanem egy emelkedő pályán lévőről beszélnénk, aminek nem kellene folyton nyafognia a populisták térnyerése miatt, hanem kellő önbizalommal mutatná meg, hogy mi a véleménye Európa jövőjéről – fűzte hozzá. – Ezt pedig akkor tudná elérni, ha visszatérne azokhoz az alapértékekhez, amelyeknek a jegyében ezeket a pártokat megalapították, amelyeknek a jegyében a keresztény elnevezést megkapták, és amelyeknek a jegyében egyébként Európát és az Európai Uniót is, az európai közös intézményrendszert is megalapították a második világháború után azok a személyiségek, akikre ma is úgy tekintünk, mint akiknek a mai világban nem nagyon akad követője.”

A politikus hangsúlyozta, amennyiben a Fidesz kilépne az Európai Néppártból, akkor az nem pártja döntése lesz, hanem azoké, akik eltávolodtak azoktól az értékektől, amelyek akkor még megvoltak, amikor a Fidesz is belépett az EPP-be.

Nyitókép: Kovács Tamás