Gulyás Gergely: boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen

Ebben a kérdésben is a főváros álláspontját várják, a közfejlesztések tanácsában erről is megkérdezik Karácsony Gergelyt. A nagycirkusz állami fenntartású intézmény, de fővárosi területre, a Podmaniczky utca környékére tervezték az újat felépíteni. A jelenlegi helyszínen a felújítás jóval nehezebb és költségesebb.

A családtagok is nyilatkozatot tesznek, csak ezek nem nyilvánosak, de a parlamenti bizottság tagjai számára hozzáférhetők, és kezdeményezhető vagyonnyilatkozati lejárás. A miniszter nem zárkózna el minden nyilatkozat nyilvánosságra hozatalától, de eddig ennek nem tették ki a családtagokat. A magyar szabályozás szigorúbb, mint az európai unió más tagállamai döntő többségében. "A bankszámlámba is betekintést engedek, ha kell" - mondta Gulyás Gergely.

2019.12.12. 10:41

Kulturális törvény

Szerkesztőségek vélt vagy valós minisztériumi javaslatokat kész kormánydöntésként tálalnak, de ezek nagyon sok tartalommal készülnek, de ez nem garancia arra, hogy ehhez hasonló kormánydöntés születik. A benyújtott tervezet nem érinti a Nemzeti Kulturális Alapot. A színházaknál világossá tették, hogy a Gothár-ügy nem maradhat következmények nélkül. Ha az állami pénzekből is működik egy önkormányzati fenntartású színház, akkor az államnak szerződést kell kötnie az önkormányzattal ez a színháznak is érdekében is áll, mert a hosszú távú kiszámítható működéshez. A színházak művészeti tevékenységébe nem avatkozhatnak be. Így a színházaknak nem évente kell jelentkezniük a következő évi támogatásért.