Átadták a Junior Prima-díjat magyar sajtó kategóriában

Az ünnepségen Krisán László, a díj mecénási feladatait ellátó Kavosz Zrt. vezérigazgatója, a zsűri elnöke közölte, hogy harminckét jelölés érkezett, és mindegyik nagyon komolynak bizonyult. A pályázatok minősége kiemelkedő volt - hangsúlyozta.

Díjat vehetett át

Bánlaki Dalma Stella (Forbes),

Csabai Máté (fidelio.hu),

Huszák Dániel (Portfolio.hu),

Koltay Anna (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, MTVA - Petőfi TV),

Nagy Kristóf (Magyar Nemzet), valamint

Nemes Anna (ATV).

A Prima Primissima testület a jövő tehetségeit is szerette volna elismerni, ezért vezették be 2007-ben a 30 év alattiak kiemelkedő teljesítményét díjazó Junior Prima díjat - idézte fel a zsűri egyik tagja, az InfoRádió munkatársa, Varga Edit. "Harminckét pályaművet kapott meg a szakmai zsűri, ezek alapján döntötték el, hogy kinek az alkotói munkája eredményezi azt, hogy megkapja ezt az elismerést. Sok kiváló pályamunka érkezett be, kár, hogy csak keveseket lehet ezzel a díjjal jutalmazni, de azt gondolom, hogy a jelöltség is legalább olyan megtisztelő. Ez egy önbizalom-erősítés, emeli az újságíró és a szakma renoméját is. Egy dicsőségről beszélünk, ami visszajelzés arról, hogy mennyire fontos a valódi szakmai teljesítmény, az eredmény, az alapos munka."