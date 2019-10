Itt vannak az idei Prima Primissima Díj jelöltjei

Az OTP Bank hét éve tartja fenn a kiemelkedő társadalmi elfogadottsággal bíró díjat, amelynek köszönhetően művészek, újságírók, tudósok, sportolók és oktatók kapnak elismerést. Mint közölték, az Alapítvány küldetése és célja a kezdetektől az, hogy a díj révén hozzájáruljon a magyarországi és a határon túli kulturális és tudományos élet szereplőinek szakmai munkájához, fejlődéséhez, hogy a magyar szellemi élet és annak kiemelkedő művelői kiemelt támogatást kapjanak. A Prima Primissima Díj olyan megbecsültségnek örvend, olyan értéket képvisel, hogy már a jelöltté válás is nagy elismerést jelent, a díjazottak pedig büszkén viselik a kitüntetést. Az értékes életművek elismerése mellett az ifjú tehetségek felkutatása és megmutatása is fontos küldetés. A 2007-ben alapított Junior Prima Díj is számos reménység felemelkedéséhez nyújtott már támogatást.

„A Prima Primissima díj jelöltjei által felmutatott teljesítmény a tehetség mellett hosszú évek kiemelkedő és áldozatos alkotómunkájának, erőfeszítésének és kitartásának köszönhető. Minderre csak a legkiválóbbak képesek. Számunkra magától értetődő kötelezettség, hogy a díjjal felhívjuk a figyelmet, reflektorfénybe állítsuk ezeket a magyar honfitársainkat. A Prima Primissima díjazottjainak egyre bővülő névsora bizonyítja, hogy a magyar gondolkodók, alkotók, sportolók értékteremtése rendkívüli, hozzájárulnak a magyar és azon keresztül az egyetemes kultúra építéséhez, hazánk hírnevének öregbítéséhez. A díjátadó számomra az évek során ettől vált nemcsak ünneppé, hanem egy olyan tradíció jelképévé is, amely remélhetőleg fennmarad a jövőben is” – mondta Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

Az idei díjazottakkal együtt immár 510-re nő majd az elismerésben részesülő kiválóságok száma,

akiknek alkotómunkáját, tehetségük fejlesztését eddig összesen 4,4 milliárd forinttal támogatta a Prima Primissima Alapítvány.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is harminc díjazottat választanak majd ki. A magas erkölcsi elismerés mellett összesen 250 millió forintos támogatásban is részesülnek a saját szakterületükön kiválót alkotó honfitársaink. A Junior és Megyei Primák további 120 kitüntetést kapnak, a díjjal járó összesen 150 millió forinttal együtt.

A díjak struktúrája sem változik, továbbra is tíz kategóriában hirdetnek kiválóságokat: magyar irodalom, magyar színház és filmművészet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet.

Minden kategóriában három díjazott kap helyet, az alapítvány kuratóriumának tagjai és a VOSZ kibővített elnöksége pedig titkos szavazással közülük választja ki a Primissimákat, összesen tízet. A Primissimák 15, míg a Primák 5 millió forint elismerésben részesülnek. A Közönségdíjas 15 millió forinttal lesz gazdagabb, a jelölt személye idén is SMS-szavazással dől el.

A jelöltek között van Exterde Tibor, az InfoRádió műsorvezetője, valamint irodalom kategóriában Sárközi Mátyás, az InfoRádió londoni tudósítója.

2019. évi díjazottak 1. Magyar irodalom:



Alexa Károly, író, irodalomtörténész



Ferdinandy György, író, költő



Sárközi Mátyás, író



2. Magyar színház- és filmművészet:



Ascher Tamás, színházi rendező



Szarvas József, színművész



Tóth Ildikó, színművész



3. Magyar képzőművészet



Bak Imre, festőművész



Lovas Ilona, képzőművész



Waliczky Tamás, animációs és újmédia művész



4. Magyar tudomány



Dr. Ádám Veronika, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja



Dr. Fülöp Ferenc, vegyész, egyetemi tanár



Szász Domokos, matematikus



5. Magyar oktatás és köznevelés



Napsugár Alapítvány, gyermekfolyóirat kiadó, gyermek- és pedagógusrendezvények szervezője



Neuwirth Anna Mária, néptáncpedagógus



Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, ismeretterjesztő egyesülés



6. Magyar építészet és építőművészet



Bachman Gábor, építész, tervezőművész



Dr. Ferkai András, építészettörténész, egyetemi tanár



Zsuffa Zsolt, építész



7. Magyar sajtó



Dr. Exterde Tiborm az InfoRádió szerkesztője, műsorvezetője



Keresztes Ilona, Kossuth Rádió vezető szerkesztő



Millásreggeli, reggeli gazdasági rádióműsor



8. Magyar sport



Göröcs János, labdarúgó



Dr. Kamuti Jenő, vívó, orvos, sportvezető



Dr. Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella, ny. testnevelő tanár és ny. mester edző, ma aktív szaktanácsadó



9. Magyar népművészet és közművelődés



Balogh Kálmán, cimbalomművész



Fazekas Dinasztia, a nádudvari fekete kerámia mesterei



Téka Alapítvány, közművelődést és szórványoktatást szervező civil szervezet



10. Magyar zeneművészet



Dés László, előadóművész, zeneszerző



Dubrovay László, zeneszerző, ny. egyetemi tanár



Gulyás Dénes, operaénekes, a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója, rendező

A harminc év alatti tehetségeket jutalmazó Junior Prima díj kategóriái sem változtak: a tudomány, a zene, a népművészet, a színház- és filmművészet, valamint a sajtó terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja, kategóriánként akár tízet is. A Junior Primák jutalma 2-2 millió forint. A külön kategória társalapítói, a Magyar Fejlesztési Bank, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt., a Docler Holding, a KAVOSZ Zrt. és a Takarékbank.

Emellett idén is átadják a Területi Prima díjakat, melyeket 19 megyében, megyénként hárman nyerhetnek el. A díj célja a helyi közösségek erősítése és az értelmiségi eredmények elismerése. A díjazottak jutalma 1-1 millió forint.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt